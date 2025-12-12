Bệnh viện Quốc tế Mỹ hợp tác HUFLIT phát triển nguồn nhân lực

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) ký biên bản ghi nhớ (MOU) thống nhất phối hợp trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế, ngày 9/12.

Theo biên bản ghi nhớ, AIH giữ vai trò chủ đạo trong đào tạo, hướng dẫn chuyên môn và môi trường thực tập lĩnh vực y tế. HUFLIT đảm nhiệm đóng góp về ngoại ngữ, công nghệ và năng lực hội nhập quốc tế.

Cụ thể, hai bên sẽ mở rộng cơ hội kiến tập, thực tập và kết nối việc làm cho sinh viên HUFLIT tại các vị trí phù hợp trong bệnh viện như chăm sóc khách hàng, hỗ trợ bệnh nhân quốc tế, hành chính, truyền thông và công nghệ... Hai bên cũng phối hợp xây dựng các khóa bồi dưỡng ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ năng giao tiếp trong môi trường y tế quốc tế cho đội ngũ nhân sự. Trọng tâm thứ ba của việc hợp tác là nghiên cứu, phát triển và tối ưu các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trong bệnh viện và trải nghiệm của người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) ký kết biên bản ghi nhớ (MOU). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chia sẻ, bệnh viện đã đạt được nhiều chứng nhận quốc tế và nhận được sự tin tưởng của bệnh nhân và gia đình. Tuy nhiên, AIH vẫn luôn suy nghĩ làm sao liên tục đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao. "Chúng tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ mở ra cơ hội quý báu để hai bên cùng kiến tạo những giá trị mới, góp phần xây dựng đội ngũ vững chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của cộng đồng", bà Linh nói.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh - Tổng giám đốc Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lễ ký kết được hai bên đánh giá là bước đi chiến lược, thể hiện nỗ lực gắn kết giữa cơ sở đào tạo và đơn vị cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao. Sự hợp tác này vừa phát huy được thế mạnh của AIH - bệnh viện luôn chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực y tế, vừa tận dụng được lợi thế của HUFLIT trong đào tạo ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng hội nhập. Từ đó đóng góp thiết thực cho mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường HUFLIT phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Vừa qua, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) lần thứ hai đón nhận chứng nhận JCI do tổ chức Joint Commission International của Mỹ cấp, công nhận đã tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn cho bệnh nhân và chất lượng điều trị. Để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ đạt chuẩn toàn cầu, AIH không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ nhân sự.

Tập thể Bệnh viện Quốc tế Mỹ đón nhận con dấu vàng chất lượng JCI lần thứ hai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện cũng đã được Sở Y tế TP HCM phê duyệt chương trình "Cơ sở hướng dẫn thực hành cho các chức danh điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y xét nghiệm". AIH là bệnh viện thứ 9 toàn thành phố và là bệnh viện tư nhân đầu tiên đủ điều kiện triển khai chương trình cho chức danh kỹ thuật y xét nghiệm.

Thời gian tới, AIH tiếp tục mở rộng các chương trình hướng dẫn thực hành cho nhiều chức danh chuyên môn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng tăng của hệ thống y tế, đóng góp cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.

Kim Anh