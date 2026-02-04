Bệnh viện náo loạn vì quả đạn pháo Thế chiến I trong trực tràng bệnh nhân

PhápMột bệnh viện tại Toulouse phải sơ tán khẩn cấp và gọi đội rà phá bom mìn khi phát hiện quả đạn pháo dài gần 20 cm mắc kẹt trong trực tràng của nam thanh niên 24 tuổi.

Theo nhật báo Pháp La Dépêche du Midi, rạng sáng 1/2, Bệnh viện Rangueil (thành phố Toulouse) kích hoạt quy trình báo động an ninh mức cao nhất sau khi tiếp nhận ca cấp cứu hy hữu. Trong lúc phẫu thuật cho một bệnh nhân nhập viện vì đau dữ dội vùng hậu môn, kíp mổ phát hiện dị vật là một quả đạn pháo còn nguyên vẹn. Vật thể này dài gần 20 cm, đường kính hơn 4 cm, được xác định là vũ khí có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ I.

Bệnh viện Rangueil, Pháp. Ảnh: AFP

Lo ngại khối thuốc nổ bên trong quả đạn có thể kích hoạt do tác động ngoại lực, bệnh viện lập tức sơ tán một phần khu vực điều trị và thiết lập vành đai an toàn. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và đội rà phá bom mìn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý nguy cơ cháy nổ.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia xác nhận quả đạn đã bị vô hiệu hóa từ trước và không còn khả năng phát nổ. Ca phẫu thuật sau đó tiếp tục diễn ra an toàn, lấy được dị vật ra khỏi cơ thể bệnh nhân.

Nam thanh niên 24 tuổi trước đó nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng giấu chi tiết sự việc, chỉ khai báo qua loa về việc tự đưa dị vật vào người. Sự thiếu trung thực ban đầu khiến đội ngũ y tế đánh giá sai mức độ nghiêm trọng, dẫn đến tình huống nguy hiểm cho cả kíp trực khi ca mổ đã tiến hành đến giai đoạn can thiệp sâu vào lúc 2h sáng.

Văn phòng công tố Toulouse đã mở cuộc điều tra vụ việc. Cảnh sát đang làm rõ nguồn gốc quả đạn, liệu nó thuộc sở hữu của bệnh nhân hay người thân. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn hành động nguy hiểm này liên quan đến "chemsex" - một hình thức quan hệ tình dục tập thể có sử dụng chất kích thích.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đang được theo dõi y tế. Tuy nhiên, người này sẽ phải đối mặt với buổi thẩm vấn từ cơ quan điều tra và có nguy cơ bị truy tố về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép (loại A) cũng như gây rối trật tự công cộng, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động cấp cứu của bệnh viện.

Bình Minh (Theo La Dépêche du Midi, Le Figaro)