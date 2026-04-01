Bệnh viện mở tour trị liệu y học cổ truyền kết hợp âm nhạc Nam Bộ

Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đang phát triển các gói trị liệu đau chuyên sâu kết hợp âm nhạc như đờn ca tài tử, ẩm thực dưỡng sinh và không gian văn hóa Nam Bộ để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Hội thảo khoa học "Phát triển gói liệu pháp quản lý đau bằng y học cổ truyền hướng tới du lịch y tế" ngày 31/3, các chuyên gia nhận định trong bối cảnh các chứng đau mãn tính đang trở thành gánh nặng tâm lý và thể chất trên toàn cầu, việc kết hợp giữa điều trị chuyên sâu và trải nghiệm văn hóa bản địa được kỳ vọng sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch "không khói" đột phá cho TP HCM.

BS.CK2 Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, cho biết đơn vị hướng tới xây dựng thương hiệu Y học cổ truyền Việt Nam (TVM), phát huy nền tảng hơn 4.000 năm lịch sử với những bài thuốc hay và tinh hoa văn hóa cần quảng bá ra thế giới. Bệnh viện đang nỗ lực xây dựng mô hình giúp du khách vừa kiểm soát cơn đau bền vững, vừa tìm lại sự cân bằng thân - tâm - trí thông qua 5 thế mạnh cốt lõi gồm vệ sinh tinh thần, kỹ thuật y khoa chuyên sâu, dược liệu bản địa đạt chuẩn, ẩm thực thực dưỡng và hệ thống dưỡng sinh.

Điểm khác biệt của tour trị liệu này chính là việc "văn hóa hóa" quy trình y tế. Du khách đến điều trị đau không chỉ được tiếp cận các kỹ thuật cao như cấy chỉ thẩm mỹ, châm cứu laser hay vật lý trị liệu, mà dự kiến còn được đắm mình trong không gian thuần chất Nam Bộ.

Tại đây, khách hàng có thể dạo bước trong vườn thuốc Nam, tận tay hái những vị thuốc bản địa, hay tự mình giã thuốc và làm các túi thảo dược trị liệu. Không gian này còn tái hiện hình ảnh xuồng ba lá, bản đồ Nam Kỳ Lục Tỉnh và tôn vinh hai vị y tổ Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, giúp du khách cảm nhận sâu sắc về nguồn gốc của nền y học "Nam dược trị Nam nhân".

Yếu tố âm nhạc và dược liệu quý cũng sẽ được tích hợp sâu vào quy trình chữa bệnh. ThS.BS Võ Thanh Phong, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM, nhấn mạnh việc sử dụng âm nhạc đờn ca tài tử - di sản phi vật thể của nhân loại - như một phương pháp trị liệu ngũ âm giúp điều hòa khí huyết. Kết hợp với đó là việc ứng dụng "quốc bảo" Sâm Ngọc Linh với hàm lượng saponin vượt trội hay các dược liệu như nghệ vàng sẽ giúp đánh vào tầng nhận cảm đau của não bộ, giúp kiểm soát đau. Phương pháp dưỡng sinh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng - giao thoa giữa yoga, khí công và giải phẫu hiện đại cũng sẽ được đưa vào.

Một góc không gian điều trị hiện nay của Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM. Ảnh: Hạnh Nguyễn

Tuy nhiên, để cạnh tranh với các trung tâm du lịch y tế lớn như Thái Lan hay Singapore, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy, ĐH Kinh tế TP HCM, lưu ý rằng thành phố cần xây dựng một hệ sinh thái khép kín giữa bệnh viện, khách sạn và các đơn vị lữ hành. Bà cho rằng sự kết nối giữa bệnh viện với các đơn vị lữ hành, khách sạn hiện còn rời rạc.

Để thu hút khách, cần một hệ sinh thái khép kín, chuẩn hóa phác đồ theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao năng lực ngoại ngữ, quản trị số. Phó giáo sư Thúy cũng chỉ ra 5 nhóm dịch vụ tiềm năng nhất mà TP HCM có thể tập trung là thẩm mỹ, nha khoa, IVF, tim mạch và trị liệu phục hồi chức năng theo y học cổ truyền.

Thời gian qua, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM đẩy mạnh du lịch y tế, kết hợp trị liệu Đông y, phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng. Nơi này đang triển khai giai đoạn 2 Trung tâm Du lịch Y tế Kỹ thuật cao (khối N4), đồng thời được TP HCM đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cải tạo khối nhà N1, N2 để hình thành Trung tâm điều trị chuyên sâu Y học cổ truyền, phục vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao và phát triển du lịch y tế. Bệnh viện dự định hợp tác với các đơn vị lữ hành và các tỉnh thành khác, phối hợp liên vùng để xây dựng chuỗi liên kết du lịch y học cổ truyền, thúc đẩy chuyển giao kinh nghiệm trong và ngoài ngành y tế.

Trị liệu cho bệnh nhân tại Đơn vị Điều trị đau, Bệnh viện Y học cổ truyền TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hiện, Khoa y học cổ truyền, Khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng của bệnh viện đón khoảng 14.000 lượt khám mỗi tuần và đang tích cực chuyển đổi số, sử dụng Big Data để khách hàng dễ tiếp cận dịch vụ qua ứng dụng thông minh. Đơn vị Điều trị đau hoạt động từ năm 2024, hội tụ các liệu pháp an toàn, không xâm lấn, tác động toàn diện từ thể chất đến hệ thần kinh.

