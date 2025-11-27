Bệnh viện Mắt Sài Gòn vượt mốc 3.000 lượt phẫu thuật Phaco không dao

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn (MSG) vượt mốc 3.000 lượt phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng công nghệ Phaco không dao, chỉ sau 8 tháng triển khai.

Từ tháng 3, MSG ứng dụng công nghệ Phaco không dao, do Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ) - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết bị y khoa phát triển. Công nghệ này là bước tiến trong điều trị đục thủy tinh thể với các ưu điểm an toàn hơn, chính xác hơn và giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn với kết quả thị lực tối ưu.

BSCKII Tăng Hồng Châu (trái) ứng dụng công nghệ Phaco không dao điều trị đục thủy tinh thể cho bệnh nhân tại Mắt Sài Gòn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đại diện MSG cho biết, Phaco không dao là sự chuyển mình của toàn bộ quy trình phẫu thuật. Theo đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng từ khâu lập kế hoạch mổ, phân tích cấu trúc mắt, đến điều chỉnh năng lượng laser và đánh giá kết quả hậu phẫu. Nhờ khả năng lập trình tia laser chính xác đến 1/1000 milimet, Phaco không dao kết hợp AI giúp tối ưu kết quả điều trị, đảm bảo độ an toàn tối đa. Việc loại bỏ hoàn toàn các bước thực hiện bằng dao vi phẫu giúp giảm thiểu tổn thương nội mô, giúp thị lực phục hồi sáng rõ vượt trội chỉ sau 1-2 ngày.

Song hành cùng công nghệ, phẫu thuật Phaco không dao đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm lâm sàng và khả năng làm chủ các thông số kỹ thuật phức tạp của phẫu thuật viên. Công nghệ laser đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và tính cá nhân hóa cao trong các bước can thiệp tiền phẫu. Cộng với kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ bác sĩ - yếu tố then chốt để giám sát toàn bộ quy trình, xử lý linh hoạt các tình huống đặc thù hoặc ca phức tạp - dẫn đến tối ưu kết quả thị lực cho người bệnh.

BSCKII Tăng Hồng Châu nhận huy chương "Ghi nhận đóng góp xuất sắc vào cột mốc 3.000 lượt phẫu thuật Phaco không dao" của MSG. Ảnh: MSG

BSCKII Tăng Hồng Châu - Giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám - đại diện đội ngũ phẫu thuật viên Phaco không dao tại MSG chia sẻ: "Để vận hành Phaco không dao một cách tối ưu, chúng tôi không chỉ thuần thục việc sử dụng máy móc. Quan trọng hơn là phải tích lũy kinh nghiệm để hiểu sâu và đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhất với cấu trúc mắt riêng biệt của từng bệnh nhân". Bác sĩ Châu bổ sung, sau hơn 3.000 lượt phẫu thuật, kinh nghiệm lâm sàng của toàn đội ngũ được củng cố, từ đó tự tin xử lý những ca khó, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao nhất trong mọi trường hợp.

Việc đạt cột mốc hơn 3.000 lượt Phaco không dao cũng là cơ sở để MSG tiếp tục chuẩn hóa và đồng bộ công nghệ này trên toàn hệ thống. Đội ngũ bác sĩ - phẫu thuật viên Phaco không dao của MSG liên tục nghiên cứu và chuyển giao kinh nghiệm thực tế. 100% phẫu thuật viên Phaco không dao trong hệ thống đều đạt chứng chỉ đào tạo quốc tế. Tham gia chương trình huấn luyện chuyên sâu ở nước ngoài giúp các bác sĩ làm chủ kỹ thuật ứng dụng AI tiên tiến đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực hành từ hàng nghìn ca mổ thực tế. Nhờ đó, quy trình phẫu thuật được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế, mang lại kết quả tối ưu và an toàn cho người bệnh.

Ông Trương Tuấn Thịnh - Giám đốc điều hành cấp cao phát triển kinh doanh Phaco, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết, thành công 3.000 lượt Phaco không dao khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trong việc tiên phong đầu tư vào công nghệ hiện đại bậc nhất. Quan trọng hơn, con số này giúp MSG đúc kết, tinh chỉnh và chuẩn hóa quy trình chuyên môn. "Điều này đảm bảo rằng, dù bệnh nhân điều trị tại bất kỳ bệnh viện nào trong hệ thống Mắt Sài Gòn, họ đều nhận được chất lượng điều trị đồng nhất, an toàn và chính xác như nhau", ông Trương Tuấn Thịnh nhấn mạnh.

Kim Anh