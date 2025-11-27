Bệnh viện Mắt Sài Gòn vượt mốc 3.000 lượt phẫu thuật Phaco không dao

Từ tháng 3, MSG ứng dụng công nghệ Phaco không dao, do Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ) - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về thiết bị y khoa phát triển. Công nghệ này là bước tiến trong điều trị đục thủy tinh thể với các ưu điểm an toàn hơn, chính xác hơn và giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn với kết quả thị lực tối ưu.
Đại diện MSG cho biết, Phaco không dao là sự chuyển mình của toàn bộ quy trình phẫu thuật. Theo đó, trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng từ khâu lập kế hoạch mổ, phân tích cấu trúc mắt, đến điều chỉnh năng lượng laser và đánh giá kết quả hậu phẫu. Nhờ khả năng lập trình tia laser chính xác đến 1/1000 milimet, Phaco không dao kết hợp AI giúp tối ưu kết quả điều trị, đảm bảo độ an toàn tối đa. Việc loại bỏ hoàn toàn các bước thực hiện bằng dao vi phẫu giúp giảm thiểu tổn thương nội mô, giúp thị lực phục hồi sáng rõ vượt trội chỉ sau 1-2 ngày.
Song hành cùng công nghệ, phẫu thuật Phaco không dao đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm lâm sàng và khả năng làm chủ các thông số kỹ thuật phức tạp của phẫu thuật viên. Công nghệ laser đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và tính cá nhân hóa cao trong các bước can thiệp tiền phẫu. Cộng với kinh nghiệm chuyên môn của đội ngũ bác sĩ - yếu tố then chốt để giám sát toàn bộ quy trình, xử lý linh hoạt các tình huống đặc thù hoặc ca phức tạp - dẫn đến tối ưu kết quả thị lực cho người bệnh.
BSCKII Tăng Hồng Châu - Giám đốc bệnh viện Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám - đại diện đội ngũ phẫu thuật viên Phaco không dao tại MSG chia sẻ: "Để vận hành Phaco không dao một cách tối ưu, chúng tôi không chỉ thuần thục việc sử dụng máy móc. Quan trọng hơn là phải tích lũy kinh nghiệm để hiểu sâu và đưa ra những điều chỉnh phù hợp nhất với cấu trúc mắt riêng biệt của từng bệnh nhân". Bác sĩ Châu bổ sung, sau hơn 3.000 lượt phẫu thuật, kinh nghiệm lâm sàng của toàn đội ngũ được củng cố, từ đó tự tin xử lý những ca khó, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao nhất trong mọi trường hợp.
Việc đạt cột mốc hơn 3.000 lượt Phaco không dao cũng là cơ sở để MSG tiếp tục chuẩn hóa và đồng bộ công nghệ này trên toàn hệ thống. Đội ngũ bác sĩ - phẫu thuật viên Phaco không dao của MSG liên tục nghiên cứu và chuyển giao kinh nghiệm thực tế. 100% phẫu thuật viên Phaco không dao trong hệ thống đều đạt chứng chỉ đào tạo quốc tế. Tham gia chương trình huấn luyện chuyên sâu ở nước ngoài giúp các bác sĩ làm chủ kỹ thuật ứng dụng AI tiên tiến đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực hành từ hàng nghìn ca mổ thực tế. Nhờ đó, quy trình phẫu thuật được chuẩn hóa theo chuẩn quốc tế, mang lại kết quả tối ưu và an toàn cho người bệnh.
Ông Trương Tuấn Thịnh - Giám đốc điều hành cấp cao phát triển kinh doanh Phaco, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết, thành công 3.000 lượt Phaco không dao khẳng định sự lựa chọn đúng đắn của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trong việc tiên phong đầu tư vào công nghệ hiện đại bậc nhất. Quan trọng hơn, con số này giúp MSG đúc kết, tinh chỉnh và chuẩn hóa quy trình chuyên môn. "Điều này đảm bảo rằng, dù bệnh nhân điều trị tại bất kỳ bệnh viện nào trong hệ thống Mắt Sài Gòn, họ đều nhận được chất lượng điều trị đồng nhất, an toàn và chính xác như nhau", ông Trương Tuấn Thịnh nhấn mạnh.
Kim Anh
Được thành lập vào năm 2004, Bệnh viện Mắt Sài Gòn - thành viên Hiệp hội Bệnh viện Mắt thế giới (WAEH) - hiện là một trong những điểm đến tin cậy hàng đầu Việt Nam trong chăm sóc và điều trị bệnh lý nhãn khoa. Mắt Sài Gòn đã nhận danh hiệu "Bệnh viện chuyên khoa của năm trên toàn lãnh thổ Việt Nam 3 năm liên tiếp 2023, 2024 và 2025" do Healthcare Asia Awards trao tặng.
Từ ngày 1 đến 30/11, Mắt Sài Gòn triển khai chương trình "Thứ 4 vàng Phaco" với ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khám và phẫu thuật vào mỗi thứ 4, cụ thể:
- Tặng 4 suất (mỗi ngày) miễn phí nâng cấp gói khám, tư vấn Phaco chuyên gia dành cho khách hàng trên 55 tuổi tại các chi nhánh có dịch vụ Phaco chuyên gia.
- Ưu đãi thêm 400.000 đồng khi khám và đặt lịch phẫu thuật cùng ngày.
- Áp dụng đồng thời với chính sách BHYT, không phân biệt nơi cư trú - không cần giấy chuyển tuyến.
Ngoài ra, bệnh nhân cùng người thân còn được tham gia workshop chia sẻ kiến thức chăm sóc mắt và nhận nhiều phần quà.
Để được tư vấn chi tiết về ưu đãi, hỗ trợ đặt lịch phẫu thuật, độc giả liên hệ hotline 1900 555 554 hoặc Fanpage và Website chính thức của khoa Điều trị đục thủy tinh thể - Bệnh viện Mắt Sài Gòn.