Bệnh viện kích hoạt quy trình ưu tiên cứu người đột quỵ

Sau hai giờ nhập viện, bệnh nhân 40 tuổi bị đột quỵ được bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cứu sống nhờ quy trình "Code stroke".

Khuya 15/9, chị Trang (40 tuổi, Cần Thơ) dậy đi vệ sinh thì bất ngờ ngã quỵ, nói khó, yếu liệt tay và chân trái. Trước khi ngủ, chị vẫn khỏe mạnh. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình lập tức đưa Trang đến bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Ghi nhận Trang liệt nửa người trái, nói đớ, bác sĩ lập tức kích hoạt quy trình Code Stroke (cấp cứu đột quỵ cấp). Chưa đầy ba phút, đội chuyên trách có mặt thăm khám, chẩn đoán và đưa bệnh nhân chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả cho thấy chị bị nhồi máu não cấp vùng nhân bèo phải.

Do bệnh nhân vẫn còn trong giờ "vàng" (dưới 4,5 giờ) để điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch (rTPA), êkíp nhanh chóng truyền thuốc giúp tái thông mạch máu não. Sau hai giờ, Trang nói rõ hơn, tay chân vận động bình thường, không còn yếu liệt.

Theo bác sĩ Chế Gia Hân - khoa cấp cứu: "Thuốc tiêu sợi huyết là phương pháp tối ưu trong điều trị nhồi máu não cấp, có thể làm tan cục máu đông mà không cần phẫu thuật. Tuy nhiên cách này chỉ hiệu quả khi người bệnh nhập viện trong giờ vàng".

Bệnh nhân sau hai ngày được chữa trị kịp thời. Ảnh: Hoàn Mỹ Cửu Long

Theo bác sĩ CKI Trần Thanh Khiết - Trưởng khoa cấp cứu, cho biết đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nhất là người hút thuốc, béo phì, ít vận động hoặc có tiền sử tim mạch, huyết khối. Để phòng ngừa, mọi người cần duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát nguy cơ tim mạch, thần kinh.

Tại Hoàn Mỹ Cửu Long, quy trình Code Stroke được triển khai thường quy nhằm rút ngắn tối đa thời gian cấp cứu, đảm bảo tái thông mạch máu não trong 60 phút. Theo đó, bệnh viện huy động đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng nhiều chuyên khoa gồm: cấp cứu, thần kinh - đột quỵ, tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức tích cực và chống độc (ICU)...

Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân nói đớ, liệt hoàn toàn nửa người trái. Ảnh: Hoàn Mỹ Cửu Long

Những năm qua, bệnh viện điều trị thành công nhiều ca nhồi máu não, xuất huyết não theo tiêu chuẩn ESO (châu Âu), WSO (thế giới). Ngoài đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm, nơi đây trang bị hệ thống máy MRI 3.0 Tesla, MSCT 256 lát cắt, DSA 2 bình hiện lẫn phần mềm chuyên dụng hỗ trợ phát hiện nguy cơ tắc nghẽn, hẹp, phình hay dị dạng mạch máu não.

Bác sĩ CKI Trần Thanh Khiết nhấn mạnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa, kể cả lứa 30-45. Khi thấy dấu hiệu méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân một bên, người nhà cần gọi cấp cứu ngay và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ.

"Không nên chủ quan nghĩ mình có sức khỏe vì sẽ bỏ lỡ giờ vàng cấp cứu trong đột quỵ. Bên cạnh chữa trị kịp thời, kiểm soát tốt yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì... là chìa khóa bảo vệ não bộ và chất lượng cuộc sống", bác sĩ nói thêm.

Đông Vệ

* Tên bệnh nhân được thay đổi