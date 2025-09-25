Bệnh viện Indonesia bác cáo buộc 'trộm tim' công dân Australia

Bệnh viện ở Bali, nơi khám nghiệm thi thể Byron Haddow, phủ nhận cáo buộc lấy cắp tim anh này, sau khi Australia yêu cầu Indonesia điều tra sự việc.

"Thay mặt bệnh viện Prof Ngoerah, tôi muốn nhấn mạnh những tin đồn đang lan truyền về việc trộm tạng là sai sự thật. Bệnh viện hoàn toàn chẳng có lợi lộc gì khi giữ lại tim. Điều chúng tôi quan tâm là việc khám nghiệm phù hợp quy định của pháp luật", ông I Made Darmajaya, quan chức bệnh viện Prof Ngoerah ở đảo Bali, Indonesia, hôm nay cho hay, đề cập trường hợp công dân Australia Byron Haddow.

Haddow, 23 tuổi, ở Queensland, Australia, tử vong trong hồ bơi khách sạn hồi tháng 5 trong lúc đi nghỉ dưỡng ở đảo Bali. Thi thể Haddow được đưa về Australia 4 tuần sau đó và kết quả khám nghiệm tử thi ở quê nhà cho thấy thi thể không còn tim.

Giới chức Australia sau đó yêu cầu Indonesia giải thích sự việc này. Gia đình Haddow cho hay giới chức Indonesia đã không thông báo cho họ về việc thi thể anh bị thiếu mất tim và nghi ngờ có hành vi "mờ ám".

Tuy nhiên, bác sĩ pháp y Nola Margaret Gunawan, người thực hiện khám nghiệm tử thi cho Haddow, bác bỏ cáo buộc về hành vi sai trái. "Tim của cậu ấy đã được xét nghiệm và được giữ lại khi gia đình đưa thi thể về nước. Tôi đã cung cấp kết quả khám nghiệm tử thi và giải thích quy trình cho gia đình. Họ đã chấp nhận lời giải thích của tôi", bác sĩ Gunawan nói với truyền thông Australia hôm 22/9.

Theo ông Darmajaya, bệnh viện đã khám nghiệm tử thi theo yêu cầu từ cảnh sát địa phương. Tim của Haddow đã được đưa trở lại Australia vào tháng 8 do phải mất nhiều thời gian kiểm tra nhằm đáp ứng yêu cầu về giám định bệnh lý.

Byron Haddow (phải), công dân Australia tử vong ở Bali hồi tháng 5. Ảnh: 9News

Luật sư của gia đình Haddow tại Bali, Ni Luh Arie Ratna Sukasari, nói rằng có khả năng trái tim được trả lại không phải của thanh niên này.

"Trái tim đang được xét nghiệm ADN tại bang Queensland để xác minh nó có thực sự thuộc về Byron hay không. Gia đình yêu cầu phải đảm bảo sự chính xác, minh bạch và tôn trọng con trai họ", bà Sukasari cho hay.

Theo bà, cuộc khám nghiệm tim ở Bali đã được tiến hành trong khi gia đình Haddow không biết và cũng không đồng ý. Bệnh viện không đưa ra được lời giải thích hợp lý.

"Thay vào đó, họ sắp xếp việc trả lại quả tim và thậm chí còn yêu cầu gia đình trả thêm 460 USD chi phí", bà nói.

Bà Sukasari và gia đình Haddow đang đề nghị cảnh sát mở cuộc điều tra độc lập về cái chết của nam thanh niên này, đồng thời yêu cầu bệnh viện Prof Ngoerah giải thích những quy trình đã được tiến hành đối với thi thể Haddow, đặc biệt liên quan "việc lấy và giữ lại tim mà không có sự đồng ý của gia đình".

Bác sĩ Gunawan trước đó giải thích rằng theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự Indonesia, việc giữ lại nội tạng trong khám nghiệm pháp y không cần sự đồng ý của người thân.

Báo cáo pháp y cho thấy trong cơ thể Haddow có rượu và loại thuốc kê đơn dùng để điều trị trầm cảm, lo âu cũng như một số dạng đau. Sự kết hợp giữa rượu và loại thuốc này có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương, khiến Haddow không thể tự cứu mình khi ở trong bể bơi.

Khám nghiệm cũng ghi nhận vết rách và bầm tím trên trán trái, mí mắt phải và đầu gối, nhưng những vết thương này không phải nguyên nhân gây tử vong.

Trong khi đó, gia đình Haddow nói rằng họ không biết việc anh đang dùng bất kỳ loại thuốc kê đơn nào hay mắc bệnh về tâm thần. Các luật sư của gia đình cho biết những vết thương này gây "mối lo ngại nghiêm trọng" và không phù hợp với "lời giải thích rằng cậu ấy chỉ đơn thuần được phát hiện trong hồ bơi".

