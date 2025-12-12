Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt hợp tác, trao đổi về công nghệ tế bào gốc

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt trao đổi với Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu (Nhật Bản) về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tế bào gốc.

Hai bên thảo luận về chuyển giao công nghệ nuôi cấy tế bào gốc 3D, ứng dụng trong điều trị ung thư, bệnh lý thoái hóa và tiềm năng của y học tái tạo. Định hướng hợp tác lâu dài, hai bên thống nhất tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế về tiến bộ điều trị tế bào gốc vào tháng 3/2026 tại Hà Nội, với sự tham gia của các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam.

Sự kiện hội thảo được kỳ vọng mở ra bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc, giúp nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh mạn tính, thoái hóa và ung thư. Đồng thời giảm gánh nặng chi phí, tối ưu hành trình điều trị cho người bệnh khi tiếp cận phương pháp tiên tiến ngay tại Việt Nam.

Buổi trao đổi hợp tác giữa Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt và Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc Lợi Tiên tiến Kyushu diễn ra sáng 6/12. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

GS Chiba Shunmei chuyên gia trong lĩnh vực tế bào gốc, thần kinh và y học tái tạo của Nhật Bản, bày tỏ mong muốn chuyển giao công nghệ sang Việt Nam, đồng hành trong đào tạo để đảm bảo quy trình đạt chuẩn Nhật Bản.

Ông Đỗ Trọng Thủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Lạc Việt, đại diện hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt khẳng định sự chủ động tiếp nhận công nghệ mới, sẵn sàng cử đội ngũ sang Nhật Bản học tập, nhằm đưa công nghệ tế bào gốc đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.

Buổi trao đổi còn có sự tham dự của GS.TS Lê Văn Quảng, Cố vấn chuyên môn của Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, hiện là Giám đốc Bệnh viện K và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư. Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện K và mời GS.TS Lê Văn Quảng đảm nhiệm vai trò cố vấn tham dự cuộc trao đổi.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển. Ảnh: BVCC

Hiệp hội Phổ biến Y tế Phúc lợi Tiên tiến Kyushu là tổ chức kiểm tra, cấp phép cho các bệnh viện trong khu vực Kyushu về khám chữa bệnh ứng dụng y học tái tạo. Tổ chức này sở hữu các nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, đặc biệt là tế bào gốc trung mô lấy từ phụ phẩm sản khoa như dây rốn, nhau thai, màng ối, màng đệm. Từ đó, họ kết nối bệnh nhân quốc tế với các bệnh viện hàng đầu Nhật Bản, giúp tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt có hơn 20 năm phát triển, đang mở rộng hợp tác quốc tế và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt trong công nghệ tế bào gốc. Đơn vị mong muốn mang lại giải pháp điều trị tiên tiến ngay tại Việt Nam, giúp người bệnh không cần ra nước ngoài, mở rộng cơ hội tiếp cận y học hiện đại cho cộng đồng.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt ở số 9 Phan Chu Trinh, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và thiết bị, hướng đến mô hình dịch vụ y tế quốc tế, rút ngắn hành trình tiếp cận dịch vụ chất lượng cao cho người dân.

Văn Hà