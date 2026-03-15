Bệnh viện hốt hoảng vì người đàn ông có màu da nhuộm xanh như nhân vật Avatar

AnhCác bác sĩ tại Anh hốt hoảng cho Tommy Lynch thở oxy khẩn cấp khi thấy toàn thân anh tím tái, trước khi phát hiện thủ phạm là bộ ga giường mới chưa giặt.

Theo The Telegraph ngày 13/3, sự việc hy hữu xảy ra hồi tháng 11 năm ngoái tại Bệnh viện Queen ở thị trấn Burton-upon-Trent, hạt Staffordshire. Một người bạn làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe phát hiện người thợ xây 42 tuổi lộ vẻ mệt mỏi cùng làn da xanh sẫm nên lập tức đưa anh đi cấp cứu. Sự xuất hiện của anh gây náo loạn sảnh chờ do nhân viên y tế và các bệnh nhân khác nhầm tưởng đây là một ca bệnh truyền nhiễm hoặc suy hô hấp nghiêm trọng.

Tommy Lynch được nhân viên cho thở oxy lúc nhập viện. Ảnh: SWNS

Ngay khi tiếp nhận, êkíp y tế chỉ định cho bệnh nhân nằm giường cấp cứu và hỗ trợ thở oxy. Lynch nhớ lại lúc đó có khoảng 10 bác sĩ vây quanh, dồn dập đặt câu hỏi và nhìn anh như thể thấy ma. Họ khẳng định chưa từng thấy ai mang màu da đáng sợ như vậy mà vẫn duy trì sự sống.

Tình thế đảo ngược hoàn toàn trong quá trình thăm khám khi một bác sĩ dùng bông tẩm cồn lau cánh tay bệnh nhân. Miếng gạc trắng nhanh chóng chuyển sang màu xanh thẫm, tố cáo nguyên nhân thực sự. Thuốc nhuộm từ bộ ga trải giường màu xanh hải quân mà Lynch mua và sử dụng hai đêm liên tiếp đã bám chặt vào cơ thể anh.

Nhận ra sự thật, nam thợ xây bối rối xin lỗi toàn bộ êkíp y tế. Anh chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình đã mang lại tràng cười giải tỏa áp lực hiếm hoi cho các bác sĩ trực cấp cứu hôm đó. Về đến nhà, Lynch lập tức đem giặt bộ đồ giường và tốn trọn một tuần liên tục ngâm mình trong bồn tắm mới tẩy sạch lớp phẩm màu trên cơ thể. Từ trải nghiệm bản thân, anh khuyên người tiêu dùng luôn hình thành thói quen giặt kỹ các sản phẩm dệt may mới trước khi sử dụng nhằm tránh những tình huống trớ trêu.

Bình Minh (Theo BBC, The Telegraph)