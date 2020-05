Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thay khớp háng thành công cho hai bà cụ

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thay khớp háng bán phần có xi măng cho hai cụ 90 tuổi sau khi bị gãy liên mấu chuyển xương đùi, giúp bệnh nhân có thể đi lại.

Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long vừa tiếp nhận bệnh nhân Lâm Thị Yên (sinh năm 1926, ngụ tại Bình Minh, Vĩnh Long) bị té khi bước chân từ giường xuống. Bệnh nhân Lê Thị Giang (sinh năm 1928, ngụ tại Mỹ Tú, Sóc Trăng) cũng nhập viện vào tháng 5 do tai nạn sinh hoạt.

Bà Yên cho biết, sau khi té ngã, dù có đau nhưng vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Tuy nhiên khoảng một tuần sau thì cơn đau tăng nhiều, khớp cứng không thể di chuyển được.

Người bệnh nhập viện cấp cứu khi cơn đau dữ dội, tăng huyết áp. Theo kết quả chuẩn đoán hình ảnh, cả hai bà cụ đều bị gãy liên mấu chuyển xương đùi, kèm loãng xương nặng. Êkip y bác sĩ khoa Thần kinh - Cơ xương khớp của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long tiến hành thay khớp háng bán phần có xi măng cho bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, người bệnh được chăm sóc tại bệnh viện kết hợp với tập vật lý trị liệu. Tình trạng diễn biến tốt và bắt đầu có thể bước đi với sự hỗ trợ của dụng cụ.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám cho bệnh nhân.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Lê Dũng, Phó trưởng khoa Thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long chia sẻ, gãy xương vùng khớp háng ở người cao tuổi bao gồm gãy cổ xương đùi và gãy vùng mấu chuyển, là một trong những ca gãy xương thường gặp do tai nạn sinh hoạt. Ở người lớn tuổi, do chất lượng xương kém, loãng xương cộng thêm các bệnh lý đi kèm nên việc điều trị khi xảy ra chấn thương dẫn đến gãy xương khó khăn. Tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, các trường hợp bệnh nhân lớn tuổi gãy xương do tai nạn sinh hoạt không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, nhờ sự phát triển của y học, các trường hợp này được điều trị thành công giúp người bệnh có thể cải thiện khả năng di chuyển và quay lại cuộc sống bình thường.

Khớp háng là khớp nối kết xương chậu và xương đùi, có vai trò quan trọng trong hoạt động di chuyển của cơ thể. Khi khớp háng bị tổn thương nặng hoặc hoại tử, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật thay khớp háng bằng khớp nhân tạo. Bác sĩ loại bỏ phần cổ xương đùi bị gãy và thay vào đó bằng một khớp háng nhân tạo.

Theo bác sĩ Lê Dũng, người cao tuổi thường bị loãng xương nên dù chỉ là chấn thương nhẹ cũng dễ gãy xương, bên cạnh đó còn có các bệnh lý kèm theo như huyết áp, tim mạch... gây thách thức lớn trong việc chỉ định phẫu thuật. Vấn đề gây mê hồi sức cũng được quan tâm vì có thể xảy ra nguy cơ biến chứng trên bàn mổ bất cứ lúc nào... Tuy nhiên, nếu không điều trị đúng và kịp thời có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng đi lại của người bệnh.

Phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo cần diễn ra trong phòng mổ có trang thiết bị hiện đại, do đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm và chuyên môn cao thực hiện. Quyết định phẫu thuật thay khớp háng có thể giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe, từ đó giảm thiểu đến loại bỏ cơn đau, di chuyển dễ dàng hơn.

Để phòng tránh gãy xương, người cao tuổi cần điều trị chống loãng xương, khám định kỳ 6 tháng một lần, bổ sung canxi trong chế độ ăn, dinh dưỡng hợp lý, vận động tập thể dục thường xuyên... Bác sĩ Lê Dũng cho biết thêm, trường hợp người cao tuổi bị gãy vùng cổ xương đùi cần tìm cách cố định vùng tổn thương, sau đó đưa người bệnh đến cơ sở y tế chuyên khoa xương khớp - chấn thương chỉnh hình để được thay khớp háng sớm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Kim Uyên

* Tên nhân vật đã được thay đổi