Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn kỷ niệm 3 năm hoạt động

Sự kiện kỷ niệm 3 năm của Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn diễn ra với nhiều hoạt động như chia sẻ chuyên môn, giao lưu khách hàng và câu chuyện hành trình tìm con.

Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn vừa tổ chức sự kiện kỷ niệm "Dấu ấn 3 năm - ươm mầm hạnh phúc", đánh dấu chặng đường 3 năm hình thành và phát triển.

Mở đầu chương trình, Bác sĩ Chuyên Khoa II Hồ Cao Cường, Giám đốc chuyên môn bệnh viện chia sẻ về hành trình phát triển của bệnh viện trong ba năm qua. Theo bác sĩ Hồ Cao Cường, ngay từ những ngày đầu thành lập, bệnh viện đã đặt mục tiêu trở thành đơn vị uy tín tại Việt Nam trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và nam học, mang đến các giải pháp y khoa tiên tiến cho các gia đình hiếm muộn.

Sau ba năm hoạt động, bệnh viện từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bệnh viện đồng thời đầu tư hệ thống trang thiết bị, nâng cao chất lượng phòng Lab phôi học và phát triển đội ngũ bác sĩ, chuyên viên giàu kinh nghiệm.

"Ba năm không phải là một chặng đường dài, nhưng đủ để chúng tôi chứng minh tâm huyết và trách nhiệm với từng gia đình mong con. Mỗi em bé chào đời là động lực để bệnh viện tiếp tục phát triển và hoàn thiện hơn trong tương lai", BSCKII Hồ Cao Cường chia sẻ.

BSCKII Hồ Cao Cường chia sẻ về hành trình 3 năm đồng hành bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn

Đồng hành chương trình là Á hậu, MC Hoàng Oanh. Không chỉ đảm nhiệm vai trò MC, Hoàng Oanh còn chia sẻ trải nghiệm làm mẹ, góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về hành trình làm cha mẹ và giá trị của gia đình, tiếp thêm động lực cho những cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm kiếm con.

MC - Á Hậu Hoàng Oanh (bên trái) là người dẫn dắt chương trình. Ảnh: Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn

Bên cạnh trao đổi chuyên môn, chương trình còn là nhịp cầu kết nối những gia đình đã điều trị thành công. Đặc biệt, gia đình chị Bùi Trần Hảo Duyên đã đưa bé Mây đến tham dự để thăm và gửi lời tri ân tới BSCKII Lý Thái Lộc, cố vấn chuyên môn cấp cao của bệnh viện, người đã sát cánh cùng gia đình trong hành trình tìm kiếm con yêu.

Chị Duyên trải lòng về hành trình tìm con đầy thử thách. Gia đình chị từng thực hiện một chu kỳ IVF nhưng chưa thành công, khiến hành trình tìm con trở nên gian nan và nhiều áp lực hơn. "Tôi từng nghĩ rằng giấc mơ làm mẹ của mình sẽ còn rất xa, nhưng cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười. Thiên thần nhỏ của gia đình đã chào đời khỏe mạnh, khép lại hành trình tìm con bằng một cái kết trọn vẹn", chị Duyên chia sẻ.

Theo chị Duyên, điều giúp chị có thêm niềm tin và sức mạnh chính là sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ, đặc biệt là BSCKII Lý Thái Lộc, người đã theo sát hành trình điều trị của gia đình từ những ngày đầu.

Gia đình chị Hảo Duyên đến thăm BSCKII Lý Thái Lộc. Ảnh: Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn

Điểm nhấn của sự kiện là phiên trao đổi và chia sẻ chuyên môn về chủ đề "Ứng dụng của sàng lọc di truyền trong IVF 5.0 Plus", với sự tham dự của PGS. TS Trần Đức Phấn, Chủ tịch Hội Di truyền Y học Việt Nam và ThS. BS Diêm Thị Yến, Cố vấn Chuyên môn Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng sàng lọc di truyền tiền làm tổ (PGT) trong quy trình IVF giúp lựa chọn những phôi khỏe mạnh, giảm nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể và tăng khả năng mang thai thành công. Đây là một bước tiến trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, đặc biệt đối với các trường hợp hiếm muộn lâu năm, thất bại IVF nhiều lần hoặc có yếu tố nguy cơ di truyền. Những chia sẻ từ các chuyên gia đã giúp các gia đình tham dự có thêm kiến thức và góc nhìn khoa học về hành trình điều trị hiếm muộn, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch xây dựng gia đình.

Trong khuôn khổ sự kiện, Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn đã công bố bộ nhận diện thương hiệu mới. Theo đại diện bệnh viện, bộ nhận diện được xây dựng trên nền tảng những giá trị tích lũy trong 3 năm qua, đồng thời khẳng định định hướng phát triển bền vững. Thời gian tới, bệnh viện cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn và phát triển đội ngũ y tế, với mục tiêu mang đến những giải pháp hỗ trợ sinh sản hiệu quả, an toàn và nhân văn hơn.

(Nguồn: Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản & Nam học Sài Gòn)