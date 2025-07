Bệnh viện Đa khoa Phương Đông vào top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2025

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được vinh danh trong top 3 bệnh viện tốt nhất Việt Nam nhờ mô hình y tế hiện đại, môi trường điều trị xanh, sạch...

Giải thưởng được công bố tại Lễ trao giải The Best of Vietnam 2025 - sự kiện thường niên do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tổ chức, ngày 5/7. Sự kiện vinh danh các đơn vị có thành tựu nổi bật trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo dựng niềm tin và góp phần định hình diện mạo mới cho ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam.

Để đạt kết quả này, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhờ mô hình y tế hiện đại và khác biệt, nổi bật với ba trụ cột: định hướng con người, tư duy công nghệ và quan điểm về môi trường điều trị. Đây là thành quả của quá trình kiên trì kiến tạo và đổi mới, nhằm mang đến cho người bệnh sự an tâm về chuyên môn, cũng như trải nghiệm điều trị nhân văn, toàn diện.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nhận giải top 3 bệnh viện tốt nhất Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Ba trụ cột chiến lược tại Phương Đông

Từ những ngày đầu thành lập, đơn vị đã xác định tầm nhìn phát triển là xây dựng hệ sinh thái chăm sóc toàn diện - nơi người bệnh được điều trị bằng y khoa chuẩn mực, đồng thời được chữa lành cả về tinh thần lẫn cảm xúc. Tại đây, mỗi yếu tố, từ đội ngũ y bác sĩ giỏi chuyên môn; trang thiết bị và công nghệ hiện đại; đến môi trường điều trị xanh, sạch đều được đầu tư đồng bộ, hỗ trợ cho hành trình phục hồi của người bệnh.

Theo đó, Phương Đông quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành, giàu kinh nghiệm, đồng thời chú trọng đào tạo y đức và thái độ phục vụ. Tại đây, bệnh nhân không đơn thuần là người được chữa trị, mà còn được chia sẻ và đồng hành.

Bên cạnh nền tảng chuyên môn, ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại cũng là một trong những mũi nhọn giúp bệnh viện rút ngắn thời gian chẩn đoán, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân.

Tại Phương Đông, y đức, chuyên môn, công nghệ và môi trường điều trị được phối hợp chặt chẽ để mang đến hiệu quả điều trị toàn diện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Bệnh viện đầu tư đồng bộ vào hệ thống trang thiết bị, công nghệ hiện đại, với mục tiêu nâng chuẩn chất lượng chăm sóc, từ khâu tầm soát, chẩn đoán đến điều trị. Nhiều thiết bị tiên tiến được đưa vào vận hành như MRI 3.0T và 1.5T, PET/CT, SPECT/CT, nội soi 3D-4K ICG... Đặc biệt, Phương Đông là số ít đơn vị tại miền Bắc sở hữu máy CT đếm photon - công nghệ chụp CT hiện đại trên thế giới, có khả năng phát hiện sớm ung thư và các bệnh lý nguy hiểm, vượt xa giới hạn của các dòng CT truyền thống.

Điều làm nên sự khác biệt của bệnh viện này còn đến từ không gian điều trị xanh, sạch, mang lại cảm giác thư giãn. Hệ thống hạ tầng được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, tích hợp nhiều tiện ích như vườn dưỡng sinh, khu nghỉ dưỡng Onsen & Wellness, phòng nội trú cao cấp... góp phần giảm tâm lý lo âu cho hành trình điều trị.

"Nhờ hội tụ đầy đủ yếu tố công nghệ, con người và môi trường điều trị, tại Phương Đông, chăm sóc sức khỏe không đơn thuần là điều trị, mà là hành trình nuôi dưỡng thân - tâm trong không gian an yên giữa lòng đô thị", đại diện đơn vị cho hay.

Định vị tương lai bằng chiến lược dài hạn

Theo đại diện Phương Đông, giai đoạn tới, bệnh viện xác định lộ trình phát triển dài hạn với tầm nhìn sâu rộng. Trên nền tảng đó, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế, cập nhật công nghệ y học tiên tiến và nâng cao năng lực chuyên môn thông qua trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật.

Phương Đông sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các trung tâm chuyên sâu và đầu tư công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị chuyên biệt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Song song, bệnh viện sẽ tập trung phát triển các trung tâm chuyên sâu nhằm gia tăng hiệu quả chăm sóc. Trong năm 2025, hai trung tâm gồm Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân và Trung tâm Nhi Quốc tế dự kiến đi vào hoạt động, nâng tổng quy mô lên gần 1.000 giường bệnh, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe chuyên sâu của cộng đồng.

Về vận hành, bệnh viện tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ thống quản lý - lưu trữ - kết nối dữ liệu thông minh, cá thể hóa trải nghiệm khám chữa bệnh. Xa hơn, Phương Đông định hướng trở thành đơn vị tiên phong trong mô hình chữa bệnh kết hợp nghỉ dưỡng, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được chăm sóc song hành, góp phần nâng chuẩn dịch vụ y tế Việt Nam tiệm cận quốc tế.

Thế Đan