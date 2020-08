Bệnh viện dã chiến 700 giường sẽ hoàn thành ngày 5/8

Đà NẵngBí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa giao các sở ngành phụ trách "thiếu gì cần báo ngay" khi thị sát việc lắp đặt bệnh viện dã chiến, sáng 2/8.

Báo cáo tiến độ, Giám đốc Sở xây dựng Lê Tùng Lâm dự kiến đêm mai sẽ lắp đặt xong phần cứng, hai ngày tới xong hệ thống điện nước và 5/8 sẽ hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt. Chờ Bộ Y tế kiểm tra, bệnh viện có thể hoạt động.

Bí thư Đà Nẵng thị sát bệnh viện dã chiến Bí thư Thành uỷ Trương Quang Nghĩa thị sát bệnh viện dã chiến. Video: Hoàng Phương - Gia Chính. Đánh giá bệnh viện dã chiến là giải pháp nhanh nhất trong tình hình này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giao Sở Xây dựng "Cần khảo sát thêm một số địa điểm khác, nơi có không gian rộng để trưng dụng trong trường hợp cần thiết".

Ngoài ra, trong quá trình thi công, các lưc lượng cần đảm bảo an toàn lao động, khoảng cách, diệt khuẩn cho công nhân; không vì chạy đua với thời gian mà lơ là an toàn. Đảm bảo phân luồng ra vào bệnh viện, đảm bảo an toàn cho cả bệnh nhân và y bác sĩ trong khu điều trị, cách ly.

Các công nhân lắp đặt buồng bệnh, trưa 2/8. Ảnh: Gia Chính.

Về thiết bị điều trị, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đang vận chuyển từ các đơn vị về. Bệnh viện cần lắp đặt phòng xét nghiệm gồm công thức máu, huyết học, sinh hoá, ion. Các khâu đơn giản nhất sẽ thực hiện ở đây, phức tạp hơn sẽ lấy mẫu và mang về đơn vị.

Biết bệnh viện hiện cần phó giám đốc chuyên môn, ông Nghĩa giao báo cáo ngay với Bộ Y tế, trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đang ở Đà Nẵng, tránh tình trạng "lửng lơ khi đưa bệnh nhân vào, rất nguy hiểm".

Buổi trưa, trên mặt sàn rộng hơn 4.000 m2, hàng trăm công nhân gấp rút lắp đặt các buồng bệnh theo các block. Mỗi block 8 buồng có vách ngăn, mỗi buồng hai giường. Phía ngoài buồng bệnh có màn cách ly để hạn chế lây nhiễm chéo. Các buồng có quạt riêng. Các lối ra vào từ tầng hai đến tầng bốn trở thành cửa thông gió tự nhiên, đảm bảo thông thoáng cho khu điều trị.

Một số giường bệnh sắp hoàn thành. Ảnh: Hoàng Phương.

Thời gian xây dựng giai đoạn một bệnh viện dã chiến cung Tiên Sơn dự kiến trong bốn ngày. Sau đó, nơi đây sẽ tiếp nhận chữa trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Bệnh viện dã chiến 700 giường đặt ở Cung thể thao Tiên Sơn, quận Hải Châu. Khu vực ít dân cư, cạnh một trung tâm huấn luyện thể dục thể thao ngoài trời. Cung có 2 tầng hầm và 4 tầng nổi, diện tích hơn 10.000 m2.

Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai được thành lập, sau cơ sở tại Trung tâm y tế huyện Hoà Vang với công suất 200 giường. Tùy vào diễn biến của dịch, bệnh viện dã chiến có thể nâng công suất tối đa trên 2.000 giường.

Trong 9 ngày qua, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 104 ca, Quảng Nam 26, TP HCM 8, Hà Nội hai, Quảng Ngãi hai, Thái Bình và Đăk Lăk mỗi nơi một. Tổng số ca nhiễm cả nước lên 590, trong đó 373 người đã khỏi, năm người tử vong, 212 bệnh nhân đang điều trị.

Hoàng Phương - Gia Chính