Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh mở phòng tư vấn, xét nghiệm gene

Bệnh viện hợp tác với Gene Solutions đưa Phòng Tư vấn Di truyền và Xét nghiệm gene vào hoạt động từ ngày 17/3, quy tụ nhiều chuyên gia trong lĩnh vực.

Theo bà Võ Thị Kiều Chinh - Giám đốc Kinh doanh Gene Solutions, phòng này chuyên thực hiện các xét nghiệm, khảo sát, tư vấn về những gene có nguy cơ để chủ động phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Xét nghiệm ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gene thế hệ 2 của Illumina (Mỹ), hỗ trợ quá trình sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, tầm soát bệnh di truyền, tầm soát và phát hiện sớm ung thư.

Khánh thành Phòng Tư vấn Di truyền và Xét nghiệm gene tại Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh. Ảnh: Gene Solutions

Các chuyên gia cũng giới thiệu những giải pháp xét nghiệm của Gene Solutions giúp tầm soát nguy cơ mắc ung thư và bệnh mạn tính di truyền, hỗ trợ phát hiện sớm các bệnh ung thư phổ biến.Trong đó, xét nghiệm SPOT-MAS ứng dụng kỹ thuật giải trình tự gene thế hệ 2 để phát hiện ctDNA từ tế bào ung thư (circulating tumor DNA). SPOT-MAS giúp tầm soát và phát hiện sớm 5 loại ung thư gồm: gan, phổi, vú, dạ dày, đại - trực tràng) chỉ qua 1 lần thu máu. Công nghệ ctDNA hiện là xu hướng của thế giới, được các nước tiên tiến áp dụng.

Trong chăm sóc sức khỏe thai kỳ, thai phụ đến đây sẽ được thực hiện các xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) với độ nhạy trên 99%. Các xét nghiệm triSure NIPT của Gene Solutions được phát triển dựa trên thông tin di truyền của người châu Á và thuật toán triSure riêng. Với triSure NIPT, thai phụ không còn phải chọc ối để chẩn đoán trước sinh.

Bà Chinh cho biết, Phòng Tư vấn Di truyền và Xét nghiệm gene cũng giới thiệu sản phẩm mới ra mắt của Gene Solutions: xét nghiệm triSure First. Xét nghiệm có chức năng sàng lọc các hội chứng điển hình do bất thường số lượng nhiễm sắc thể như Down (trisomy 21), Edwards (trisomy 18) và Patau (trisomy 13).

TS.BS Tôn Thanh Trà và đại diện Gene Solutions. Ảnh: Gene Solutions

Vị đại diện này chia sẻ, phòng tư vấn nằm ngay thủ đô Phnom Penh, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch vụ. "Công nghệ không xâm lấn của xét nghiệm gene giúp người dân bớt e ngại, khuyến khích họ tầm soát bệnh và có kế hoạch chủ động chăm sóc sức khỏe sớm", bà Chinh nói.

Ngoài ra, việc hợp tác giữa Gene Solutions và Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh còn mở ra nhiều cơ hội triển khai các hoạt động chung nhằm phát triển lĩnh vực tư vấn di truyền như: nghiên cứu, tổ chức hội nghị khoa học, cập nhật kiến thức về Di truyền học, ứng dụng xét nghiệm gen... cho chuyên gia, y bác sĩ.

Trong năm 2023, Gene Solutions còn mở rộng phạm vi hoạt động sang Thái Lan, Indonesia và Philippines, đưa hệ sinh thái xét nghiệm gene của mình tiếp cận đông đảo người dân Đông Nam Á.

Hà Phượng