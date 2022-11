Bệnh viện Bạch Mai cũ kỹ

Trung tâm Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng kê thêm giường bệnh bên ngoài do phòng ốc chật chội. Nhiều bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Thần kinh cũng bị ảnh hưởng do thiếu thốn trang thiết bị, vật tư. Trung tâm có 31 giường nhưng hầu như ngày nào cũng có hơn 60 bệnh nhân nằm, cao điểm lên đến 80 bệnh nhân. Do vậy, Trung tâm phải kê thêm cáng, cho bệnh nhân nằm ghép. Thiếu máy móc nên các bệnh nhân phải xếp hàng dài mới đến lượt chụp cộng hưởng từ, điện não...

"Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não phải cần có kết quả chụp chiếu ngay, do thiếu máy móc vẫn phải đợi đến 2-3 ngày, nhiều trường hợp phải chuyển ra ngoài chụp", bác sĩ Trịnh Tiến Lục, Phó giám đốc Trung tâm, nói.