Bệnh viện 108 phá 'rào cản' nhóm máu, ghép gan cứu hàng trăm người

Bằng cách hạ kháng thể, Bệnh viện 108 ghép gan thành công từ mẹ khác nhóm máu, cứu sống thiếu nữ 17 tuổi, xác lập kỷ lục quốc gia với 1.305 ca ghép tạng.

Bệnh nhân 17 tuổi mang nhóm máu O, trong khi người mẹ hiến gan mang nhóm máu B. Sự bất đồng nhóm máu hệ ABO vốn bị chống chỉ định trong ghép tạng do nguy cơ thải ghép cực kỳ cao. Để vượt qua "rào cản" này, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 áp dụng các biện pháp điều chỉnh miễn dịch tiên tiến, làm giảm lượng kháng thể kháng kháng nguyên trong huyết thanh người nhận về mức an toàn.

Nhờ làm chủ kỹ thuật, êkíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan từ người mẹ để ghép cho con gái mà không gây ra đáp ứng miễn dịch quá mức. Đến nay, kỹ thuật ghép gan bất tương hợp nhóm máu đã được bệnh viện triển khai thành công cho cả người lớn và trẻ em.

Các bác sĩ Bệnh viện 108 thực hiện một ca ghép gan cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca phẫu thuật đột phá trên là một trong những điểm nhấn được công bố tại Lễ kỷ niệm 10 năm ghép tạng của Bệnh viện 108, ngày 25/2. Theo GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện, từ ca ghép thận đầu tiên cách đây một thập kỷ, viện đã thực hiện thành công 1.305 ca ghép mô tạng.

Cụ thể, bệnh viện đã ghép 668 ca thận, 319 ca gan, 8 ca tim, 4 ca phổi, một ca tụy, cùng nhiều ca ghép tủy, chi thể và tế bào gốc. Trong đó, ghép gan là lĩnh vực mũi nhọn giúp bệnh viện vươn lên thành trung tâm hàng đầu Đông Nam Á. Đơn vị đã ghi dấu ấn với nhiều ca đầu tiên tại Việt Nam như phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận; nội soi lấy mảnh gan từ người hiến sống; lấy gan từ người hiến chết não ghép đồng thời cho hai bệnh nhân.

GS Song nhìn nhận, đằng sau hàng nghìn ca phẫu thuật là sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ. "Nhiều đêm thức trắng, làm việc trong áp lực sinh tử, chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho người bệnh. Mỗi ca ghép thành công là một cuộc hồi sinh", ông nói.

Ngoài việc tập trung chuyên môn tuyến cuối, Bệnh viện 108 đã hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ghép thận, gan và phổi cho 10 bệnh viện trung ương và địa phương. Hiện nhiều đơn vị nhận chuyển giao đã có thể tự chủ thực hiện ghép tạng thường quy, giúp giảm tải tuyến trên và tiết kiệm chi phí cho người bệnh vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, bệnh viện chuẩn bị các điều kiện để triển khai ghép tạng từ người hiến chết tim (DCD), ứng dụng phẫu thuật robot trong lấy và ghép tạng, đồng thời đẩy mạnh ghép đa tạng nhằm tối ưu hóa nguồn tạng hiến rất khan hiếm hiện nay.

Lê Nga