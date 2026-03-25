Bệnh tự miễn phá hủy tuyến giáp gây tăng cân không kiểm soát

TP HCMChị Thảo, 26 tuổi, tăng 46 kg trong 8 năm, bác sĩ phát hiện tuyến giáp bị phá hủy gần hết do bệnh tự miễn Hashimoto.

Chị Thảo đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị béo phì trong tình trạng nặng 93 kg, BMI 36, mỡ nội tạng cao gấp hai lần ngưỡng an toàn, gan nhiễm mỡ độ hai, tăng cholesterol máu. Chị bị rối loạn kinh nguyệt từ khi tăng cân, mỗi năm chỉ có kinh nguyệt một lần, da khô sần, mệt mỏi, táo bón... BS.CKI Phan Thị Thùy Dung, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, nghi ngờ nguyên nhân béo phì liên quan nội tiết, chỉ định siêu âm tuyến giáp.

Kết quả thể tích tuyến giáp còn khoảng 1 ml (bình thường 10-15 ml), teo nhỏ và biến dạng, xơ hóa nhiều, không quan sát được nhu mô tuyến giáp. Xét nghiệm chuyên sâu cho thấy các chỉ số kháng thể kháng Thyroglobulin (Tg Ab) tăng cao gấp đôi so với mức bình thường, kháng thể kháng Thyroid peroxydase (TPO Ab) dương tính.

Bác sĩ chẩn đoán chị Thảo mắc bệnh viêm giáp mạn tính Hashimoto. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến béo phì, khó giảm cân. "Bệnh có thể đã xuất hiện từ trước nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, khiến tuyến giáp bị phá hủy vĩnh viễn", bác sĩ Dung giải thích.

Bác sĩ Dung tư vấn điều trị cho chị Thảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm giáp Hashimoto là bệnh tự miễn mạn tính, không thể chữa khỏi hoàn toàn. Bệnh xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nhầm tế bào tuyến giáp khỏe mạnh, gây viêm, sưng và dần phá hủy tuyến giáp. Lúc này tuyến giáp mất các chức năng (suy giáp) không sản xuất đủ hormone, kể cả hormone kiểm soát trao đổi chất, chất béo, gây tăng cân... Bệnh tiến triển có thể gây ra các vấn đề về tim, sa sút trí tuệ, mất ham muốn tình dục, vô sinh.

Giảm cân đối với người bệnh suy giáp khó khăn hơn do tuyến giáp hoạt động kém khiến quá trình trao đổi chất diễn ra chậm. Chị Thảo được xây dựng phác đồ điều trị suy giáp kết hợp giảm cân gồm dùng hormone tuyến giáp, thuốc ức chế thèm ăn và thải mỡ, cần tái khám hàng tuần để bác sĩ điều chỉnh liều dựa trên xét nghiệm. Người bệnh cần áp dụng chế độ ăn kháng viêm, giảm calo, tăng chất xơ, chất béo lành mạnh, protein chất lượng cao và ngũ cốc không gluten.

Chị Thảo giảm 21 kg sau 5 tháng điều trị giảm cân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Mỗi ngày, chị dậy sớm cùng mẹ và chị gái tập yoga 30 phút, chiều đi bộ thêm 20 phút. Gia đình cùng thay đổi thói quen ăn uống lành mạnh để giúp chị giảm cân. Sau 5 tháng tuân thủ đúng liệu trình, chị giảm được 21 kg và đặt mục tiêu giảm còn 55 kg. Lượng hormone tuyến giáp cũng ổn định, trao đổi chất hiệu quả hơn.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã thay đổi