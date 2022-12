'Bệnh truyền nhiễm vẫn là thách thức y tế năm 2023'

Sở Y tế TP HCM dự báo năm 2023, bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh mới nổi vẫn là thách thức lớn với ngành y, đòi hỏi tiếp tục nhiều biện pháp ứng phó.

Nội dung này được Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đề cập trong văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn để định hướng hoạt động trọng tâm của ngành trong năm tới, ngày 15/12.

Cụ thể, ông Thượng cho rằng tình trạng miễn dịch cộng đồng tại thành phố ở mức cao (trên 98% người dân có kháng thể chống Covid-19), đồng thời với nỗ lực bao phủ vaccine, số ca mắc, ca nặng và ca tử vong trên địa bàn được kiểm soát ở mức rất thấp. Tuy nhiên, các biến chủng mới của virus vẫn liên tục xuất hiện trên thế giới, diễn tiến dịch Covid-19 còn phức tạp khó dự đoán đòi hỏi không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Nhân viên y tế tiêm vaccine cho người dân tại TP HCM, khi dịch bùng phát năm 2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Thành phố tiếp tục chủ động phòng chống, không để dịch bùng phát và lan rộng. Trong đó, thành phố sẽ nâng cao năng lực y tế cơ sở cũng như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh mới nổi.

Ông Thượng nhận định các bệnh không lây, đặc biệt là các bệnh mắc phải do hành vi, lối sống không lành mạnh, tiếp tục là gánh nặng đối với sức khỏe của người dân, nên người bệnh phải được phát hiện sớm, điều trị và quản lý tốt.

Điều này đòi hỏi ngành y tế phải không ngừng đổi mới công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng chăm sóc toàn diện và bao phủ toàn dân. Trong đó, TP HCM sẽ triển khai Gói can thiệp thiết yếu đối với các bệnh không lây nhiễm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO PEN) để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tật.

Ngoài ra, số người mắc bệnh tâm thần, nhất là bệnh trầm cảm, đang có khuynh hướng tăng sau đại dịch Covid-19. Do đó năm tới thành phố ưu tiên triển khai hoạt động phát hiện, chăm sóc nhóm bệnh nhân này.

Các bệnh viện đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật cao theo định hướng trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á. Thành phố tiếp tục phát triển và nâng cao năng lực mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện theo hướng chuyên nghiệp (mô hình Paramedic), kịp thời cấp cứu cho người dân.

146 trạm y tế xã, phường, được tiếp tục nâng cấp. Chương trình thực hành cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp thực hành tại bệnh viện gắn liền với thực hành tại trạm y tế cũng được đẩy mạnh.

Một hoạt động quan trọng là thành phố sẽ triển khai đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương với danh mục thuốc mở rộng hướng về y tế cơ sở, thay vì để trung tâm y tế quận huyện thực hiện. Kế hoạch này nhằm đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho trạm y tế thực hiện khám chữa bệnh ban đầu và chăm sóc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Năm tới, ngành y tế sẽ khởi động đề án xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao, ngang tầm các nước trong khu vực. Đồng thời, thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng y tế thông minh, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Lê Phương