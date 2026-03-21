Bệnh nhi ngộ độc botulinum xuất viện sau gần hai tuần dùng thuốc giải hiếm

Đà NẵngSau hơn 12 ngày hồi sức tích cực và tiêm thuốc giải độc tố botulinum, hai bệnh nhi đồng bào Giẻ Triêng đã cai máy thở, hồi phục hoàn toàn và xuất viện.

Chiều 21/3, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết hai bệnh nhi 7 và 11 tuổi đã hồi phục hoàn toàn, sinh hoạt bình thường và được xuất viện sau thời gian điều trị tích cực. Trước đó, cả hai nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, yếu cơ do nhiễm độc botulinum.

Theo bác sĩ CK2 Trần Long Quân, Trưởng khoa Nhi Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), việc sử dụng sớm thuốc giải độc tố botulinum đóng vai trò quyết định. Thuốc giúp trung hòa độc tố, ngăn tổn thương thần kinh tiến triển, tạo điều kiện cho bệnh nhân hồi phục.

Đây là loại thuốc hiếm, giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều phối khẩn cấp, vận chuyển bằng đường hàng không từ Thụy Sĩ về Việt Nam.

Ngay trong đêm 11/3, sau khi lô thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) được chuyển đến sân bay Đà Nẵng, ba bệnh nhi đã được tiêm giải độc kịp thời tại các cơ sở điều trị. Tính từ thời điểm được tiêm thuốc giải đến khi hai bệnh nhi xuất viện tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi là 10 ngày.

Hai bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được xuất viện ngày 21/3. Ảnh: Minh Hiền

Liên quan vụ việc, bệnh nhi 15 tuổi (anh của hai em) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam đã cai máy thở từ ngày 13/3. Theo gia đình, em đã có thể tự ăn uống, nói chuyện và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Chị Hồ Thị Thương, 33 tuổi, mẹ của các bệnh nhi, cho biết rất vui mừng khi các con hồi phục và được đoàn tụ với gia đình. Toàn bộ chi phí điều trị của hai bệnh nhi tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được bệnh viện hỗ trợ.

"Sau sự việc, gia đình không dám ăn cá ủ chua nữa và sẽ tuyên truyền bà con ăn chín uống sôi để đảm bảo an toàn", chị nói.

Ba bệnh nhi là anh em trong cùng gia đình ở xã Phước Năng, bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua ngày 8/3. Khi nhập viện, cả ba có biểu hiện sụp mi, yếu liệt tứ chi, suy hô hấp tiến triển nhanh.

Cá ủ chua là món ăn truyền thống của người Giẻ Triêng, được lên men trong môi trường kín. Theo các bác sĩ, nếu quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh, vi khuẩn Clostridium botulinum có thể phát triển và sinh độc tố thần kinh nguy hiểm.

Ngành y tế khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng thực phẩm ủ kín, lên men theo tập quán nếu không đảm bảo điều kiện an toàn, đồng thời thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc.

Nguyễn Đông