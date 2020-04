Bệnh nhân phi công Anh 'chưa qua giai đoạn hồi phục'

"Bệnh nhân 91" ngày 9/4 không sốt, mạch huyết áp ổn định nhưng vẫn tiếp tục can thiệp ECMO.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, cho biết nam bệnh nhân 43 tuổi, diễn biến ổn định với oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), thở máy kiểm soát bảo vệ phổi, lọc máu liên tục. Hiện bệnh nhân không sốt, có sử dụng thuốc an thần.

"Bệnh nhân vẫn chưa qua được giai đoạn hồi phục, chưa có dấu hiệu cải thiện", bác sĩ Châu nói. Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM tiếp tục chăm sóc bệnh nhân tích cực tại phòng áp lực âm với sự hỗ trợ của các chuyên gia tuần hoàn ngoài cơ thể từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ Châu, việc duy trì can thiệp ECMO giúp "phổi hoạt động không tải". Phổi tạm nghỉ nhiệm vụ cung cấp oxy cho toàn cơ thể mà chỉ thở để nuôi chính nó, chờ phản ứng viêm qua đi. "Thời gian này có thể tính bằng tuần hoặc tháng".

"Bệnh nhân này không có bệnh lý nền nhưng thừa cân, béo phì với cân nặng 100 kg", bác sĩ Châu chia sẻ.

Quá trình chuyển biến nặng của tình trạng Covid-19 phụ thuộc nhiều yếu tố như cơ thể có thể gặp bất thường trong hệ thống miễn dịch, yếu tố độc lực của virus... Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này có phản ứng miễn dịch rất dữ dội, sốt cao liên tục từ khi mắc bệnh, cơ thể tiết ra chất chống viêm tấn công phổi, thận và các cơ quan khác.

Khi hệ miễn dịch 'phản bội' cơ thể

Bác sĩ bảo hộ chuẩn bị vào phòng cách ly áp lực âm tại khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa.

Phi công người Anh suy hô hấp nặng, phải can thiệp ECMO từ ngày 6/4. Bệnh nhân xác định dương tính ngày 18/3, sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu. Bác sĩ phải hỗ trợ hô hấp thở oxy mũi, sau đó chuyển sang thở oxy mask (thở qua mặt nạ) và ngày 5/4 phải thở máy xâm lấn.

Đây là bệnh nhân Covid-19 thứ hai tại Việt Nam phải can thiệp ECMO. Người đầu tiên là bác gái của "bệnh nhân 17", 64 tuổi, có bệnh lý nền rối loạn tiền đình, suy hô hấp nặng, phải can thiệp bằng phương pháp này hơn 2 tuần từ 19/3 tới 4/4. Đêm 7/4 bệnh nhân chuyển nặng, sáng 9/4 vẫn duy trì thở máy. Các bác sĩ đang xem xét khả năng tái can thiệp ECMO.

"Bệnh nhân 91" trú tại quận 2, phi công hãng hàng không Vietnam Airrlines, từ ngày 13 đến 18/3 anh lưu trú tại TP HCM và tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, trong đó có Buddha Bar & Grill. Ngày 17/3, bệnh nhân khởi phát sốt, ho, chiều 18/3 tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM khám và xác định dương tính.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, hiện có 19 ca liên quan đến Buddha Bar & Grill bao gồm "bệnh nhân 91". Ngành y tế đang theo dõi sát, xử trí chuỗi lây nhiễm liên quan quán bar này.

19 ca liên quan quán bar Buddha tại TP HCM, ca đầu tiên được ghi nhận là "bệnh nhân 91". Đồ họa: Tiến Thành.

Hiện thành phố ghi nhận 54 ca nhiễm nCoV, trong đó 33 người đã khỏi bệnh, 21 người còn điều trị. Đến sáng 9/4, Việt Nam ghi nhận 251 ca Covid-19, trong đó 128 người đã khỏi bệnh, còn 123 người đang điều trị tại 21 cơ sở y tế cả nước.

Lê Phương