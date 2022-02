Bệnh nhân đái tháo đường nên tiêm ngừa cúm hằng năm

Các chuyên gia khuyến nghị bệnh nhân đái tháo đường nên chủng ngừa cúm thường xuyên vì bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, bao gồm cả tử vong.

Lợi ích của vaccine cúm với bệnh nhân đái tháo đường

Đái tháo đường là một bệnh lý làm suy yếu hệ miễn dịch. Điều này khiến bệnh nhân có nguy cơ cao phơi nhiễm virus cúm, đồng thời dễ gặp phải các biến chứng nghiêm trọng do bệnh gây ra.

Chủng ngừa cúm đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân đái tháo đường vì giúp hạn chế đáng kể nguy cơ mắc bệnh. Tác dụng bảo vệ của vaccine ngừa cúm có thể đạt mức 40 - 60%, đôi khi lên đến 70 - 90%. Tuy nhiên, cơ thể thường phải mất 2 tuần để xây dựng được khả năng miễn dịch hoàn toàn sau khi chủng ngừa. Vaccine cúm cũng giúp bệnh nhân đái tháo đường tránh các biến chứng nguy hiểm liên quan như nhiễm trùng xoang, nhiễm trùng tai, viêm phế quản, viêm phổi, nhồi máu cơ tim, đột quỵ...

Hiệu lực bảo vệ của vaccine cúm sẽ được duy trì trong khoảng 6 tháng. Ảnh: Diabetes New Zealand

Những năm gần đây, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 30% số người lớn nhập viện do cúm là bệnh nhân đái tháo đường. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội tiết và Chuyển hóa Ấn Độ năm 2018 cho biết bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ tử vong do biến chứng liên quan đến cúm cao gấp 2 lần người bình thường.

Ngoài ra, bệnh cúm và tình trạng nhiễm trùng có thể khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu trở nên khó khăn hơn, từ đó gây tăng đường huyết hoặc nhiễm toan ceton do đái tháo đường. Đây là hai tình trạng có khả năng dẫn đến nhập viện và tử vong rất cao. Đồng thời, việc phải sử dụng steroid để điều trị các biến chứng viêm phổi, viêm phế quản hoặc COPD do cúm cũng làm quá trình kiểm soát nồng độ glucose trong máu kém hiệu quả.

Theo một báo cáo được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học và Nhiễm trùng, vaccine có thể giúp giảm 79% tỷ lệ nhập viện do cúm ở những bệnh nhân đái tháo đường. Một nghiên cứu khác trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Canada báo cáo rằng việc chủng ngừa sẽ giúp giảm tỷ lệ nhập viện do các biến chứng của cúm như viêm phổi, suy tim hay đột quỵ. Cũng theo nghiên cứu này, những bệnh nhân đái tháo đường được chủng ngừa cúm có tỷ lệ tử vong do tất cả nguyên nhân thấp hơn 24% so với những người không chủng ngừa.

Lưu ý khi tiêm vaccine cúm cho bệnh nhân đái tháo đường

Hiện trên thị trường có hai loại vaccine cúm được sử dụng phổ biến là vaccine cúm bất hoạt dạng tiêm và vaccine cúm sống giảm độc lực dạng xịt mũi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bệnh nhân đái tháo đường chỉ nên chủng ngừa cúm bằng vaccine bất hoạt dạng tiêm vì đã được chứng minh an toàn cho những đối tượng này. Ngược lại, vaccine cúm sống, giảm độc lực chứa virus còn sống nên vẫn có khả năng khởi phát bệnh ở những người bị suy giảm miễn dịch, trong đó có bệnh nhân đái tháo đường. Người bệnh cần thông báo với chuyên gia y tế về tình trạng sức khỏe của mình khi chủng ngừa để được lựa chọn loại vaccine phù hợp.

Mặt khác, những bệnh nhân bị dị ứng với vaccine ngừa cúm hoặc trứng gà không nên sử dụng loại vaccine này. Nếu đang gặp các triệu chứng của cúm hoặc cảm lạnh thông thường, bệnh nhân nên tiêm vaccine sau khi hết bệnh hoàn toàn.

Vì các chủng virus gây bệnh cúm có thể biến đổi rất nhanh theo thời gian nên bệnh nhân đái tháo đường cần tiêm nhắc lại vaccine ngừa cúm hằng năm. Ngoài ra, vaccine cần có thời gian để kích hoạt phản ứng miễn dịch và phát huy khả năng bảo vệ cơ thể, vì vậy bệnh nhân nên chủng ngừa cúm khoảng 2 tuần đến 1 tháng trước khi mùa cúm bắt đầu, thường là vào tháng 4 - 5 hoặc tháng 9 - 10.

Dù mang lại hiệu quả cao, vaccine không thể ngăn ngừa 100% nguy cơ nhiễm cúm. Vì vậy, ngoài việc chủng ngừa, người bệnh đái tháo đường nên áp dụng thêm các phương pháp phòng bệnh như tránh tiếp xúc gần với người bị cúm, che miệng khi ho và rửa tay thường xuyên.

Phương Quỳnh (Theo Healthline, Reuters)