Bệnh nhân cấp cứu kỳ nghỉ lễ giảm gần một nửa

Hà NộiBốn ngày qua, các bệnh viện khám cấp cứu cho 4.265 trường hợp, trong đó 299 ca tai nạn giao thông, giảm mạnh so với năm ngoái.

Số lượng ca cấp cứu và tai nạn giảm 45%, riêng bệnh nhân do tai nạn giao thông giảm 35%, tai nạn do sinh hoạt giảm 30% so cùng kỳ, Sở Y tế Hà Nội chiều nay cho biết.

Gần 3.300 người phải nhập viện điều trị nội trú. Các bệnh viện phẫu thuật 620 ca, đỡ đẻ và mổ đẻ 595 ca. Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đã phục vụ 224 ca cấp cứu, vận chuyển 160 bệnh nhân tới bệnh viện trong bốn ngày nghỉ.

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế, nhận xét các bệnh viện đã thực hiện nghiêm túc công tác sàng lọc, phân luồng, phân tuyến, cách ly điều trị và phòng, chống lây nhiễm nCoV trong bệnh viện.

Sở Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ông Hiền yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh hạn chế số lượng người ra vào viện, không tập trung đông người tại một thời điểm bằng cách hẹn khám qua điện thoại, qua mạng, rút ngắn thời gian điều trị nội trú, áp dụng hình thức cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với người bệnh có bệnh lý mạn tính (không quá hai tháng).

Các bệnh viện tiếp tục ngừng việc thăm bệnh nhân nội trú, một bệnh nhân chỉ có một người chăm sóc trực tiếp; thực hiện phương án quản lý, kiểm soát người ra vào bệnh viện.

