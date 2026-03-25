Bệnh nhân cảm hóa kẻ khủng bố bỏ ý định đánh bom bệnh viện ở Anh

AnhMột bệnh nhân đã thuyết phục kẻ khủng bố từ bỏ ý định kích nổ bom trong khoa sản kiến hắn cảm động đến mức xin một cái ôm rồi giục "gọi cảnh sát đi, trước khi tôi đổi ý".

Hôm nay, theo giờ địa phương, "bệnh nhân anh hùng" Nathan Newby sẽ nhận được Huân chương George - huân chương cao thứ hai dành cho người dân vì lòng dũng cảm - cho hành động cứu người, ngăn chặn tội ác tàn bạo bằng hành động tử tế và trái tim nhân ái.

Trước khi nhận huân chương, lần đầu tiên anh đã kể về cuộc gặp gỡ với tên khủng bố Mohammad Farooq.

Ngày 25/3, Nathan Newby sẽ nhận Huân chương George vì lòng dũng cảm sau khi ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố. Ảnh: Telegraph

Theo hồ sơ vụ án, năm 2025, Mohammad Farooq đã bị kết án tù chung thân với thời hạn xét ân xá tối thiểu 37 năm sau khi mang một quả bom tự chế từ nồi áp suất vào Bệnh viện St James ở Leeds, với ý định "giết càng nhiều y tá càng tốt".

Là "kẻ khủng bố đơn độc tự cực đoan hóa", hắn chọn bệnh viện làm mục tiêu đánh bom vì từng là nhân viên hỗ trợ lâm sàng ở đó và có mâu thuẫn kéo dài với các y tá trong khoa.

Nathan Newby, một bệnh nhân có mặt trong viện hôm đó đã ra ngoài hút thuốc lá điện tử và "hít thở không khí trong lành". Đột nhiên anh nhìn thấy Mohammad với hai tay đút trong túi quần, "loạng choạng như thể vừa nhận được tin xấu nào đó".

"Tôi chỉ đến xem anh ấy có ổn không, xem liệu tôi có thể làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn không, hỏi: Anh bạn khỏe không? Anh ổn chứ? và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn", Nathan Newby nói.

Nathan Newby cho biết mình và tên khủng bố đã "trò chuyện" với nhau trong vài giờ. Mohammad Farooq kể về gia đình và các con. Chuyện này kéo đến chuyện khác, sau khoảng một giờ, Mohammad cuối cùng tiết lộ đến bệnh viện "để trả thù" và "có một quả bom".

"Anh ấy liên tục nhìn chằm chằm vào cái túi của mình, cách khoảng 2 mét, và bất cứ y tá nào đi ngang qua, anh ấy đều nhìn họ, nhìn vào cái túi", Nathan kể và nhận ra lời Mohammad không phải một câu đùa. Vì vậy, Nathan Newby đã yêu cầu được xem.

Mohammad Farooq bị camera giám sát ghi lại hình ảnh tại sảnh Bệnh viện St James vào đêm hắn lên kế hoạch thực hiện vụ đánh bom. Ảnh: Telegraph

Nathan Newby thấy sợ hãi, nhưng mối quan tâm chính là cố gắng đưa Mohammad ra khỏi tòa nhà. Và anh đã thành công. Trước khi giục Nathan gọi cảnh sát, Mohammad còn xin thêm một cái ôm và ca ngợi "là người tuyệt vời".

Nathan Newby tự nhận mình là người "chỉ tình cờ có mặt đúng lúc đúng chỗ", nếu không vì cuộc gặp gỡ đó "rất có thể tôi cũng nằm trong số những người thiệt mạng".

Thẩm phán xét xử vụ án của Mohammad nói Nathan Newby là "một người đàn ông bình thường nhưng phi thường, người mà lòng tốt và sự tử tế đã ngăn chặn một tội ác khủng khiếp xảy ra".

Hải Thư (Theo Telegraph)