Bên trong trung tâm điều hành đô thị thông minh của FPT

Ngày 16/11, UBND tỉnh Bình Định khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh, do tập đoàn FPT đầu tư và triển khai. Trong giai đoạn đầu, Trung tâm cung cấp các dịch vụ như giám sát an toàn thông tin; an ninh trật tự đô thị; điều hành giao thông; giám sát hiện trường; dashboard tổng hợp điều hành...