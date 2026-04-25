Bên trong hang động có thác nước cao 350 m

Từ ngày 21/3 đến ngày 11/4, 10 chuyên gia thám hiểm nước ngoài và nhiều chuyên gia Việt Nam khảo sát vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị.

Sau 20 ngày, đoàn phát hiện 26 hang động mới và khảo sát 3 hang, tổng chiều dài đo vẽ 13.643 m. Đặc biệt nhất là hang Chả Nghéo dạng hố sụt thẳng đứng, cửa nằm trên đỉnh núi có thác nước chảy vào.