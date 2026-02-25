Bên trong hầm ngầm nơi ông Zelensky chỉ huy cuộc chiến chống Nga

Hầm ngầm chật hẹp, đầy dây cáp và biển báo tại Kiev là nơi ông Zelensky trú ẩn và dẫn dắt cuộc chiến với Nga suốt 4 năm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/2 đăng thông điệp bằng video được quay tại hầm ngầm bên dưới văn phòng của mình ở thủ đô Kiev, lần đầu tiên hé lộ góc nhìn toàn diện nhất về cơ sở này kể từ khi chiến sự bùng phát.

"Căn phòng này, căn phòng nhỏ trong hầm trú ẩn trên đường Bankova, là nơi tôi đã thực hiện những cuộc hội đàm đầu tiên với các lãnh đạo thế giới khi cuộc chiến bắt đầu", ông Zelensky nói.

Bên trong boong-ke nơi ông Zelensky chỉ huy cuộc chiến chống Nga Tổng thống Ukraine giới thiệu hầm trú ẩn dưới Văn phòng Tổng thống ở Kiev ngày 24/2. Video: AFP

Ngồi trên chiếc ghế da màu đen trong căn phòng tường trắng chật hẹp, ông Zelensky cho biết đã nói chuyện với tổng thống Mỹ Joe Biden khi Nga đưa quân qua biên giới ngày 24/2/2022. Cũng chính tại đây, ông đã được tình báo phương Tây cảnh báo: "'Volodymyr, tình thế rất nguy hiểm. Ông cần phải rời khỏi Ukraine ngay lập tức. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ ông'".

"Và tại đây, tôi đã trả lời rằng tôi cần đạn dược, chứ không phải một chuyến xe", ông Zelensky kể lại.

Văn phòng Tổng thống Ukraine nằm ở đường Bankova và hầm trú ẩn này có vẻ là hầm tránh bom khổng lồ xây từ thời Liên Xô, được thiết kế làm nơi chỉ huy cho chính phủ lâm thời trong trường hợp xảy ra tấn công quy mô lớn vào thủ đô Ukraine.

Video của ông Zelensky cho thấy dọc theo hành lang dài, hẹp trong hầm trú ẩn là các phòng nhỏ dành cho những cơ quan khác nhau của chính phủ như văn phòng tổng thống, nội các, quốc hội. Bên trong mỗi phòng có khoảng một chục chiếc ghế, màn hình TV và cờ Ukraine.

Những dây cáp màu đen chạy dọc theo tường hầm ngầm, trong khi đường ống dẫn khí lớn và hộp điện được gắn trên trần. Những tấm biển màu xanh và vàng, hai màu trên quốc kỳ Ukraine, chỉ dẫn mọi người đến các phòng khác nhau trong mê cung đường hầm.

Những tấm áp phích tươi sáng dán rải rác trên tường để tôn vinh nỗ lực chiến tranh và những người lính Ukraine, là mảng màu sắc duy nhất bên cạnh các biển báo thoát hiểm màu xanh lá cây trên trần hầm.

Ông Zelensky, cao khoảng 170 cm, đã phải cúi người khi đi qua một khu vực đầy dây điện lộ ra ngoài và các hộp điều khiển. Trước một cánh cửa kim loại dày dẫn lên văn phòng quản trị tổng thống là một bản đồ Ukraine lớn màu xanh và vàng, phía trên có hình một con chim bồ câu trắng và dòng chữ: "Chúa phù hộ Ukraine".

"Tại đây có đội ngũ của chúng tôi, chính phủ, phối hợp hàng ngày với quân đội, gọi điện thoại, tìm kiếm các giải pháp, tất cả mọi thứ cần thiết để Ukraine có thể trụ vững", ông Zelensky nói. "Vũ khí phải được vận chuyển. Thuốc men và thực phẩm đã được đưa đến các thành phố bị kẻ thù bao vây".

Người phụ nữ đi qua khu tưởng niệm tự phát dành cho các binh sĩ Ukraine và tình nguyện viên nước ngoài, tại Quảng trường Độc lập ở Kiev ngày 23/2. Ảnh: AFP

Bài phát biểu qua video dài 19 phút được ông Zelensky đăng vào sáng sớm ngày 24/2 nhằm cổ vũ tinh thần người dân, đã khiến người ta nhớ lại tinh thần kháng cự của Ukraine vào thời điểm cuộc chiến mới bắt đầu.

Sau 4 năm hứng chịu tổn thất nặng nề về người và của trong cuộc chiến, chính quyền Ukraine đang chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nhượng bộ để đổi lấy hòa bình. Tuy nhiên, một thỏa thuận ngừng bắn vẫn xa vời, khi Kiev kiên quyết từ chối điều kiện từ bỏ lãnh thổ.

Hồng Hạnh (Theo AFP)