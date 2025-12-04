Bên trong cuộc họp nội các cuối cùng của ông Trump năm 2025

Cuộc họp nội các cuối cùng của năm 2025 tại Nhà Trắng đề cập đến các vấn đề giá thuốc, sức khỏe của ông Trump và chiến dịch không kích xuồng ma túy.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/12 chủ trì cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, cuộc họp thứ 9 trong nhiệm kỳ hai của ông. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ gây tranh cãi khi xác nhận Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh "tiêu diệt tất cả" trong chiến dịch chống ma túy ở vùng biển Caribe.

Cuộc gặp bắt đầu khoảng giữa trưa. Ông Trump lưu ý rằng đây là cuộc họp nội các cuối cùng trong năm 2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 2/12. Ảnh: AFP

Tổng thống Trump có bài phát biểu mở đầu khá dài, chủ yếu nhắc lại những chính sách lớn đã triển khai. Ông tuyên bố giá thực phẩm đã hạ nhiệt, các sắc lệnh điều hành giúp giá thuốc "giảm 200%, 300%, 400%, 500%, 600%, 700%, 800%".

"Chưa ai từng nghe điều đó trước đây", ông Trump cho biết.

Truyền thông Mỹ nhận định tuyên bố của Tổng thống Trump là bất khả thi về mặt toán học, bởi nếu ông có thể khiến các công ty dược phẩm giảm giá thuốc về 0 USD, thì đó cũng chỉ là mức giảm 100%.

Tổng thống Trump nói về giá thuốc khi họp nội các Tổng thống Trump nói về hạ giá thuốc khi họp nội các ngày 2/12. Video: X/BulwarkOnline

Ông Trump nói chính quyền đã chặn đà tăng của "lạm phát tồi tệ nhất lịch sử" kế thừa từ người tiền nhiệm Joe Biden, thu hút thêm đầu tư vào Mỹ. Ông đã giúp "chấm dứt 8 cuộc xung đột" trên thế giới và nhắc lại cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 bị gian lận.

Tổng thống Trump cũng bác bỏ các đồn đoán rằng ông không còn năng lượng và bền bỉ như trước. "Tôi sẽ thông báo nếu cảm thấy không ổn. Một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy ra", ông nói. "Nhưng ngay lúc này, tôi nghĩ mình minh mẫn hơn 25 năm trước".

Tổng thống Trump sau đó để lần lượt từng thành viên nội các phát biểu, tuyên bố họ "sẽ họp nhanh thôi".

Ông Hegseth lên tiếng đầu tiên, ca ngợi việc Tổng thống Trump đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Tuy nhiên, tấm bảng tên đặt trước mặt ông Hegseth lại có lỗi đánh máy hai chữ "s" thành "SSecretary of war". Sai sót này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

"Ai đó sẽ bị sa thải vì lỗi 'SSecretary' này", nhà báo độc lập Nick Monroe bình luận.

Khoảng 15 phút sau, ống kính máy quay lia đến vị trí Tổng thống Trump, cho thấy ông dường như phải cố gắng để giữ tỉnh táo. Lúc này, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đang ca ngợi chính sách thương mại của Mỹ và cho rằng ông Trump "có nội các tuyệt vời nhất dành cho tổng thống vĩ đại nhất".

Sau ông Lutnick, Bộ trưởng Nhà ở và Phát triển Đô thị Scott Turner, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer và Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Lee Zeldin phát biểu về những thành tựu họ đạt được.

Khi Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. trình bày, ông Trump có lúc nhắm mắt 10-15 giây rồi gật đầu.

Ông Trump 'cố chống cơn buồn ngủ' trong cuộc họp Nội các Ông Trump nhắm mắt khi Ngoại trưởng Rubio phát biểu trong cuộc họp ngày 2/12. Video: X/Marco Foster

Phóng viên AP nhận thấy ông Russell Vought, giám đốc ngân sách Nhà Trắng, vẽ lên một tờ giấy các dãy núi có cây thông, phía dưới là một mũi tên, không rõ chỉ đến đâu. AP mô tả đây là dấu hiệu cho thấy cuộc họp bắt đầu kéo dài hơn thường lệ.

Người phát biểu cuối cùng là Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông nói nội các của Tổng thống Trump là một đội ngũ tài năng và cảm thấy tự hào khi được chứng kiến và góp sức cho "năm có nhiều thay đổi nhất trong chính sách đối ngoại Mỹ kể từ sau Thế chiến II".

"Tôi biết mình nói cuối cùng, nên đã định trình bày ngắn gọn. Nhưng có quá nhiều thứ cần đề cập", ông Rubio cho biết.

Tổng thống Trump sau đó chuyển cuộc họp sang phần hỏi đáp với báo giới, nói rằng tất cả đều đã ngồi trong phòng họp khá lâu rồi và hỏi đùa họ có muốn hỏi thêm gì không.

"Anh khỏe cỡ nào vậy?", Tổng thống Trump chỉ tay về phía một phóng viên đang giữ cây micro dài để thu âm, khiến các thành viên nội các bật cười. "Anh đã giữ nó suốt hai giờ liền. Rất ít người làm được điều đó. Tôi tự hào về anh đấy".

Cuộc hỏi đáp gây chú ý khi Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cung cấp thêm thông tin về việc quân đội Mỹ ngày 2/9 đã tập kích kép để hạ sát người sống sót trên xuồng nghi chở ma túy ở biển Caribe. Nhà Trắng ngày 1/12 xác nhận ông Hegseth "đã phê duyệt cho đô đốc Mitch Bradley, người đứng đầu Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt, thực hiện đòn đánh".

Hegseth cho biết ông theo dõi video trực tiếp đòn không kích đầu tiên. Chiếc xuồng bốc cháy, khói khiến ông không nhìn thấy có người sống sót. Ông sau đó đi họp, không theo dõi những gì xảy ra tiếp theo.

Tổng thống Trump trả lời một số câu hỏi, trước khi các phóng viên được yêu cầu rời đi. Ông khép lại cuộc họp bằng cách đập tay hai lần xuống bàn, đẩy ghế ra sau, đứng dậy và vỗ mạnh lên vai Bộ trưởng Hegseth.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), Ngoại trưởng Marco Rubio (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại cuộc họp nội các ngày 2/12. Ảnh: AFP

Cuộc họp nội các ngày 2/12 diễn ra trong 2 giờ 17 phút, ngắn hơn 1 giờ so với cuộc họp dài kỷ lục dưới thời ông Trump hồi tháng 8. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã "chăm chú lắng nghe và điều hành toàn bộ sự kiện".

"Trong tất cả những cuộc họp mang tính lịch sử này, Tổng thống và đội ngũ tuyệt vời của ông nhấn mạnh danh sách dài các thành tựu mà họ đã đạt được cho người dân Mỹ, nhằm đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", bà Leavitt nói.

Như Tâm (Theo CNN, AP)