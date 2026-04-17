Bên trong chiếc máy bay sẽ lập kỷ lục bay dài nhất thế giới

Chuyến bay 22 tiếng dài nhất thế giới dự kiến sẽ được khai thác từ năm 2027, bằng máy bay A350-1000ULR đầu tiên.

Theo thông báo từ Qantas Airways ngày 12/4, chiếc máy bay đầu tiên thuộc dự án "Project Sunrise", thiết lập tiêu chuẩn hàng không sang trọng mới, dự kiến sẽ cất cánh thử nghiệm thời gian tới. Đây là dự án tham vọng kết nối trực tiếp Sydney (Australia) với New York (Mỹ) trong hành trình dài nhất thế giới với 22 tiếng bay.

"Project Sunrise" được khơi nguồn từ những chuyến bay "Double Sunrise" huyền thoại của hãng trong Thế chiến thứ II, nơi hành khách có trải nghiệm đặc biệt khi ngắm mặt trời mọc hai lần trong một hành trình.

Chiếc Airbus A350-1000ULR đầu tiên đã rời xưởng tại Toulouse (Pháp) trong tuần này, được lắp động cơ Rolls-Royce Trent XWB và bắt đầu các bước kiểm tra mặt đất cuối cùng trước khi bay thử trong hai tháng. Từ năm 2027, đội bay sẽ lần đầu tiên đưa hành khách của Qantas Airways bay thẳng từ Sydney đến New York City trên quãng đường khoảng 16.000 km.

Dự án Sunrise được kỳ vọng sẽ vượt qua chuyến bay kéo dài 19 tiếng 20 phút của Xiamen Air từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ) đến Fuzhou Changle International Airport (Phúc Kiến, Trung Quốc) để trở thành chuyến bay thẳng dài nhất thế giới. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Singapore Airlines với hành trình kéo dài 18 tiếng 45 phút từ sân bay quốc tế John F. Kennedy đến sân bay quốc tế Changi (Singapore).

Qantas cho biết chuyến bay 22 tiếng từ bờ đông Australia đến bờ đông Mỹ, cũng như tới London, có thể thực hiện được nhờ một bình nhiên liệu trung tâm phía sau bổ sung dung tích 20.000 lít (khoảng 5.238 gallon) cùng các hệ thống được nâng cấp. Theo thông báo gần đây, máy bay cũng có nhiều trang thiết bị cao cấp, được thiết kế đảm bảo sự thoải mái và sức khỏe của hành khách cho các chuyến bay siêu dài.

Với sức chứa 238 hành khách, cabin máy bay bao gồm 6 suite hạng Nhất, 52 suite hạng Thương gia, 40 ghế hạng Phổ thông cao cấp và 140 ghế hạng Phổ thông. Máy bay cũng được trang bị một khu vực Wellbeing nằm giữa khoang Phổ thông và Phổ thông cao cấp, đóng vai trò không gian chung để tất cả hành khách có thể giao lưu, thư giãn và tự phục vụ đồ ăn, thức uống.

Khoang hạng Nhất. Ảnh: Qantas

6 khoang hạng Nhất (First Class) có vật liệu tiên tiến nhằm mang lại trải nghiệm sang trọng nhất. Mỗi suite có giường nằm phẳng và ghế tựa riêng biệt, cùng không gian làm việc và ăn uống linh hoạt cho 1-2 người. Các trang thiết bị khác gồm tủ quần áo, các khu vực lưu trữ đồ cá nhân và giải trí.

Các khoang hạng Thương gia có tấm chắn riêng cao 120 cm, lần đầu tiên được trang bị cửa trượt và vách ngăn điều chỉnh giữa các ghế, mang lại không gian cá nhân tối đa. Các tiện ích gồm màn hình giải trí 18 inch kết nối bluetooth, ghế da có thể nâng lên để tăng không gian chứa đồ, đèn thiết kế...

Các hạng Phổ thông cao cấp (Premium Economy) và Phổ thông (Economy) cũng đều được trang bị hiện đại, có ngăn chứa đồ riêng, có các màn hình giải trí, chỗ gác chân thuận tiện, cổng sạc USB và kệ để đồ cá nhân riêng.

Tâm Anh (theo NYPost)