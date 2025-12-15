Bên trong bảo tàng 500 triệu USD hình tai nghe ở Trung Quốc

Cuối năm 2025, đời sống nghệ thuật tại Thâm Quyến và Quảng Châu, Trung Quốc trở nên sôi động với loạt sự kiện và công trình mới. Trong đó, Trung tâm Văn hóa Vịnh Thâm Quyến (Shenzhen Bay Culture Square - SCS) chính thức mở cửa ngày 1/11 là điểm nhấn, thể hiện tham vọng biến khu vực Vịnh Lớn (Greater Bay Area) thành điểm đến văn hóa hàng đầu.
Tọa lạc tại Hậu Hải (Houhai), khu vực nổi tiếng với đường bờ biển hiện đại, công trình do kiến trúc sư Ma Yansong thuộc văn phòng MAD Architects thiết kế. Với vẻ ngoài trắng toát và những đường cong uốn lượn, tòa nhà được cư dân mạng đặt biệt danh là "tòa nhà Airpod" (tai nghe của Apple).
Với diện tích khoảng 51.000 m2, khu phức hợp được chia thành ba khu vực: Bảo tàng phía Bắc, Bảo tàng phía Nam và Bảo tàng Chuyên đề. Kết cấu công trình bao gồm bốn tầng nổi và ba tầng hầm.
Ông Han Jiaying, giám tuyển chính của trung tâm cho biết tổ hợp này sở hữu 9 sảnh triển lãm, trở thành một trong những bảo tàng tập trung vào thiết kế lớn nhất thế giới.
"Lịch sử Thâm Quyến tuy ngắn nhưng thiết kế đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố", ông Han nói.
Du khách tham quan bảo tàng Vịnh Thâm Quyến. Video: Just In Videos
Trong đợt mở cửa, trung tâm ra mắt 8 triển lãm, tiêu biểu là "Solid Light" của nghệ sĩ Anthony McCall. Đây là triển lãm đầu tiên của nghệ sĩ người Anh này tại Trung Quốc đại lục, giới thiệu các tác phẩm sắp đặt ánh sáng đắm chìm (immersive) từng thu hút đông đảo khán giả tại bảo tàng Tate Modern (London).
Bên cạnh đó là triển lãm "Một thế kỷ của những chiếc ghế", được phối hợp thực hiện cùng Bảo tàng Thiết kế London.
"Thâm Quyến quyết tâm biến nơi này thành bảo tàng độc nhất vô nhị. Với sự đồng thuận từ chính quyền, tôi tin vấn đề tài chính sẽ được giải quyết. Thâm Quyến hiểu rõ họ cần đầu tư cho văn hóa", ông Hàn khẳng định.
Một điểm nhấn nổi bật khác có tên "One Gallery", không gian triển lãm có chiều cao 27 m. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng theo trình tự thời gian từ cổ đại đến hiện đại thông qua các bộ sưu tập hiện vật được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Bên cạnh khu triển lãm, trung tâm còn cung cấp các không gian văn hóa đa dạng, bao gồm Thư viện Vật liệu Thiết kế và khu vực trưng bày công nghệ tiên tiến, nơi sẽ ra mắt sáng kiến INNO100 (không gian được thiết kế để kết nối "đổi mới toàn cầu" với "sáng tạo địa phương").
Công trình hứa hẹn trở thành không gian văn hóa công cộng sôi động, kết hợp hài hòa giữa triển lãm văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và các trải nghiệm giải trí.
Thảo Vân (Theo SCMP, Shenzhen China)