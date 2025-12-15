Bên trong bảo tàng 500 triệu USD hình tai nghe ở Trung Quốc

Cuối năm 2025, đời sống nghệ thuật tại Thâm Quyến và Quảng Châu, Trung Quốc trở nên sôi động với loạt sự kiện và công trình mới. Trong đó, Trung tâm Văn hóa Vịnh Thâm Quyến (Shenzhen Bay Culture Square - SCS) chính thức mở cửa ngày 1/11 là điểm nhấn, thể hiện tham vọng biến khu vực Vịnh Lớn (Greater Bay Area) thành điểm đến văn hóa hàng đầu.

Tọa lạc tại Hậu Hải (Houhai), khu vực nổi tiếng với đường bờ biển hiện đại, công trình do kiến trúc sư Ma Yansong thuộc văn phòng MAD Architects thiết kế. Với vẻ ngoài trắng toát và những đường cong uốn lượn, tòa nhà được cư dân mạng đặt biệt danh là "tòa nhà Airpod" (tai nghe của Apple).