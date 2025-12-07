Bên thuê không trả mặt bằng đúng hạn, tôi có được phá để đuổi đi?

Đến hạn trả lại đất, người thuê vẫn chây ì, trồng tiếp hoa màu, khiến tôi lỡ bao nhiêu kế hoạch, nói chuyện mãi không được. Tôi định lái máy xúc đến, xới hết lên được không?

Gia đình tôi có 2 mẫu đất không canh tác, cho người cùng xã thuê lại 5 năm để trồng rau màu. Vì là người làng, quen biết nên cũng tin tưởng không lập hợp đồng, chỉ có giấy viết tay ghi thời hạn thuê và tiền thuê. Năm nào anh ấy cũng trả tiền đúng hẹn.

Năm nay, tháng 10 hết hợp đồng, tôi đã nhắc trước hẳn 4 tháng, dặn thu hoạch nốt vụ cuối và bàn giao mặt bằng theo đúng thỏa thuận. Song đầu tháng 10, anh ta vẫn canh tác thêm một vụ su hào, bí ngòi.

Tôi nói đã có sẵn kế hoạch mới với đất này, ràng buộc với đơn vị khác. Nếu anh ta không trả đất đúng hạn, tôi sẽ vi phạm hợp đồng với đối tác mới, vừa thất tín, vừa lỡ việc, tôi cũng phải đền bù.

Đến ngày hết hợp đồng thì hoa màu đã cứng cây, ra củ ra trái giữa chừng nhưng anh ta không mở lời với tôi một câu, còn rêu rao là tôi làm mình làm mẩy để tăng giá thuê chứ làm gì có kế hoạch đối tác gì. Điều này khiến tôi rất bất bình.

Tôi nói nếu anh không thu dọn hoa màu, chính tôi sẽ là người phá để đòi lại đất. Người thuê bảo: "Ông phá thì ông đi tù".

Xin hỏi đây là đất của tôi, tôi có quyền đòi lại từ người thuê chây ỳ theo cách đó không? Chẳng lẽ bây giờ tôi cứ phải chịu để cho anh ta đợi hết vụ hoa màu mới được sao?

Khi hợp đồng thuê đất hết hạn nhưng bên thuê cố tình chây ì, chủ đất được phép thực hiện biện pháp nào để đòi lại đất đúng luật? Việc tự ý phá hoa màu, cây trồng hoặc tài sản của bên thuê có bị coi là hành vi hủy hoại tài sản và bị xử lý hình sự không?

Xin được luật sư tư vấn cách giải quyết đúng để tôi bảo vệ quyền lợi của mình.

Độc giả Trọng Lân

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn