Bến phà phục vụ 15.000 lượt người ở miền Tây bị dừng hoạt động

Vĩnh LongPhà An Bình vượt sông Cổ Chiên nối TP Vĩnh Long với 4 xã cù lao huyện Long Hồ bị yêu cầu dừng hoạt động vì thuộc vùng nguy hiểm sạt lở.

Công văn yêu cầu chấm dứt hoạt động bến phà An Bình được Phó chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Đặng Minh Quân gửi huyện Long Hồ và các đơn vị liên quan, ngày 20/9. Việc này được cho nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bởi hoạt động của tuyến phà thuộc phạm vi tình huống sạt lở khẩn cấp do tỉnh Vĩnh Long công bố hai hôm trước.

Phà An Bình nối TP Vĩnh Long với cù lao An Bình phục vụ mỗi ngày khoảng 15.000 người. Ảnh: Hoàng Nam

Phó chủ tịch UBND huyện Long Hồ Võ Trung Sơn, cho biết bến phà An Bình hoạt động hơn 20 năm qua, do địa phương tổ chức đấu thầu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 4 xã An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú qua lại TP Vĩnh Long học tập, làm việc... hàng ngày.

Theo ông Sơn, do khu vực hoạt động bến phà nằm phạm vi tình huống sạt lở khẩn cấp, nên yêu cầu dừng của UBND TP Vĩnh Long được hiểu là có hiệu lực tức thì. Do đó, người dân 4 xã cù lao của địa phương qua lại TP Vĩnh Long phải đi vòng qua phà Đình Khao, xa hơn 8-10 km.

"Huyện đang khẩn trương tìm phương án và xin ý kiến tỉnh để có hướng giải quyết phù hợp, an toàn nhất", ông Sơn nói.

Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày có khoảng 15.000 người, gần 300 xe đạp, hơn 9.300 xe máy qua lại bến phà An Bình với TP Vĩnh Long.

Trước đó, ngày 18/8, UBND tỉnh Vĩnh Long công bố tình huống khẩn cấp. Theo đó, bờ sông Cổ Chiên và sông Long Hồ (đoạn từ bến phà An Bình đến giáp tuyến kè sông Long Hồ dài khoảng 5 km) có nguy cơ sụt lún, sạt lở.

