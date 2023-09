Bên mình, bạn sẽ an toàn và bình yên

Mình thuộc thế hệ 7X, làm việc văn phòng, sống cùng cô con gái tại Sài Gòn, tuy không giàu nhưng cũng đủ để sớm tối đi về có nhau.

Mình là người phụ nữ thích làm công tác xã hội, cũng vui vẻ khi làm người phụ nữ của gia đình; nên dù ngồi trong xe Roll Royce hay sau xe đạp, khóc hay cười cũng là do mình phải không các anh? Vậy nên trong hoàn cảnh nào mình cũng đề cao những người phụ nữ biết cách tự chủ cảm xúc, có độc lập tự chủ mới có hạnh phúc.

Tuy vậy, mình hiểu đến lúc con cũng có mối quan tâm, mình đến lúc cần có thêm người bạn đồng hành trong cuộc sống, để thấy đời sống có ý nghĩa hơn khi chúng mình có thể cùng nhau chạy bộ trên bờ biển, cùng đi bơi, cùng khám phá thêm những vùng đất mới.

Vậy nên mình hy vọng gửi tâm sự qua mục Hẹn hò của VnExpress để tìm kiếm người phù hợp, cùng độ tuổi hoặc lớn hơn chút, chúng mình sẽ có nhân sinh tương đồng, hy vọng cùng nắm tay trên hành trình tiếp theo của cuộc đời. Bên cạnh mình bạn sẽ cảm giác an toàn, bình yên vì mình là người phụ nữ lấy tiêu chí đơn giản làm kim chỉ nam, kiểu người khéo ăn thì no, khéo co thì ấm ấy, nhưng không phải là tùy tiện và không có nguyên tắc đâu nhé.

Nếu bạn đã quan tâm, nhớ đừng bỏ qua người hay ho như mình nhé. Chúc bạn một ngày tràn đầy năng lượng. Thương mến.

