Belota cung cấp giải pháp băng tải cho dây chuyền sản xuất

Belota phát triển giải pháp băng tải từ góc nhìn kỹ thuật và vận hành, thiết kế theo nhu cầu từng dây chuyền về tải trọng và không gian lắp đặt…

Hệ thống băng tải ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng suất và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong quá trình triển khai, Belota nhận thấy, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do thiếu đánh giá tổng thể hoặc lựa chọn giải pháp chưa phù hợp từ đầu. Những hạn chế này làm giảm hiệu suất vận hành và gia tăng chi phí bảo trì, cải tạo.

Hệ thống băng tải sử dụng các chất liệu chuyên dụng như PVC, PU, cao su, nhựa. Ảnh: Belota

Các vấn đề thường gặp gồm thiết kế chưa sát nhu cầu thực tế khiến hệ thống kém ổn định; chọn sai loại băng tải cho môi trường làm việc dẫn đến nhanh xuống cấp; thiếu đồng bộ với dây chuyền sản xuất gây gián đoạn vận hành; khó mở rộng khi tăng công suất và thiếu hỗ trợ kỹ thuật kịp thời khi xảy ra sự cố.

Để vận hành hiệu quả và ổn định lâu dài, theo đại diện Belota, giải pháp băng tải cần được thiết kế phù hợp đặc thù từng dây chuyền, đảm bảo tính đồng bộ và độ bền vận hành. Từ kinh nghiệm triển khai thực tế, hãng tập trung phát triển các giải pháp băng tải hướng đến hiệu quả sử dụng dài hạn cho doanh nghiệp.

Belota tiếp cận hệ thống băng tải từ góc nhìn kỹ thuật và vận hành thực tế. Ảnh: Belota

Belota cung cấp đa dạng dòng băng tải như PU, PVC, cao su, con lăn, xích và phụ kiện, giúp hệ thống vận hành đồng bộ, ổn định. Quá trình tư vấn đi kèm khảo sát thực tế nhằm xây dựng phương án thiết kế phù hợp, dễ vận hành và tối ưu chi phí đầu tư.

Hệ thống băng tải được ứng dụng trong nhiều mô hình sản xuất và kho vận, đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và khả năng mở rộng. Trong nhà máy, băng tải hỗ trợ vận chuyển bán thành phẩm, thành phẩm giữa các công đoạn, giảm thao tác thủ công và kiểm soát dòng vật liệu.

Các dòng băng tải của doanh nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng. Ảnh: Belota

Với ngành thực phẩm và đóng gói, hệ thống đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, dễ làm sạch và phù hợp các khâu chế biến, phân loại. Băng tải công nghiệp cũng được sử dụng trong kho vận - logistics và dây chuyền lắp ráp, giúp tối ưu không gian, rút ngắn thời gian xử lý và dễ tích hợp với hệ thống tự động hóa.

"Nhiều doanh nghiệp lựa chọn Belota nhờ khả năng tư vấn dựa trên khảo sát thực tế dây chuyền và môi trường làm việc. Đội ngũ kỹ thuật thiết kế linh hoạt theo từng ngành, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn vận hành. Vật tư đồng bộ, nguồn gốc rõ ràng giúp hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế lỗi phát sinh", đại diện đơn vị cho hay. Bên cạnh đó là quy trình thi công được tối ưu nhằm rút ngắn thời gian lắp đặt và giảm gián đoạn sản xuất. Hệ thống được thiết kế dễ bảo trì, dễ mở rộng, kèm theo dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sau bàn giao.

Thế Đan