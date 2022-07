SingaporeMiss Eco Teen International 2021 - Bella Vũ - khoe giọng qua nhạc phẩm tiếng Italy, đoạt giải vàng tại Liên hoan nghệ thuật châu Á.

Cô biểu diễn ca khúc Bella Ciao, nghệ sĩ Nguyễn Long An đệm piano, Nguyễn Luyến phụ trách biên đạo. Bella Vũ mặc đầm phong cách flamenco, chất liệu co giãn, đính đá do Nguyễn Minh Tuấn thực hiện. Cô cất giọng, khiêu vũ theo điệu nhạc vui tươi.

Bella Vũ đoạt giải vàng Liên hoan nghệ thuật châu Á Phần thi và khoảnh khắc nhận giải của Bella Vũ tại cuộc thi. Video: Nhân vật cung cấp Bella Vũ nói khi nhận giải vàng: "Giải thưởng là sự khích lệ lớn với em. Mọi nỗ lực của bản thân, sự đồng hành của thầy cô, gia đình thời gian qua đã có kết quả tốt đẹp". Bella Vũ từng dự Liên hoan nghệ thuật châu Á các kỳ trước nhưng chỉ giành giải bạc piano solo năm 2015, giải đồng hát và đệm piano năm 2016. Trước đó, khi đặt chân tới Singapore, cô bị sốt, viêm họng nhưng sớm cải thiện sức khỏe để kịp bước lên sân khấu. Nghệ sĩ Nguyễn Long An nói: "Tôi khá lo vì lần đầu tiên Bella Vũ hát tiếng Italy nhưng em đã hoàn thành tốt. Ca khúc Bella Ciao mang ý nghĩa lời chào, tên có sự tương đồng với nghệ danh Bella Vũ. Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, tập luyện, em rất cố gắng".

Bella Vũ trong phần thi piano. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài giải vàng hát, Bella Vũ còn đoạt giải bạc đàn piano ở nội dung thi solo, ngày 26/7. Cô dự thi bài Clementi Sonatina No 4 của Muzio Clementi.

Bella Vũ tên thật Vũ Huyền Diệu, sinh năm 2008, có mẹ là người Việt, bố người Singapore. Cô cao gần 1,7 mét, hiện là nữ sinh một trường quốc tế tại TP HCM. Tháng 12/2021, Bella Vũ đăng quang Miss Eco Teen International diễn ra ở Ai Cập. Sau cuộc thi, cô xuất hiện ở nhiều sàn diễn thời trang trong nước. Mẫu nhí từng dự Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam 2022, diễn trang phục của nhà thiết kế Phương Hồ, Thảo Nguyễn... Ngày 5/6, Bella Vũ ra MV Earth Song nhân Ngày Môi trường Thế giới.

MV "Earth Song" được Bella Vũ phát hành tháng trước. Video: Nhân vật cung cấp

Liên hoan nghệ thuật châu Á (Asia Arts Festival) tổ chức lần đầu năm 2013, chào đón thí sinh từ 4 đến 85 tuổi. Sân chơi do ông Francis Liew - nhạc trưởng hợp xướng nổi tiếng ở Singapore khởi xướng. Từ năm 1999, ông đã chỉ huy nhiều đoàn nghệ thuật, giúp họ giành giải thưởng trong nước và quốc tế. Ông còn sáng lập Liên hoan hợp xướng và Thử thách khiêu vũ quốc tế Singapore.

Qua tám lần tổ chức, cuộc thi hút hơn 2.600 người từ nhiều quốc gia trên thế giới. Thí sinh sẽ tranh tài theo nhóm hoặc solo ở các nội dung hát, biểu diễn dụng cụ nghệ thuật, khiêu vũ... trước hội đồng giám khảo. Người đoạt giải vàng, bạc, đồng sẽ nhận cúp kèm giải thưởng tiền mặt tương ứng.

Liên hoan lần thứ chín tổ chức từ ngày 26 đến 29/7 tại University Culture Center Theatre thuộc Đại học quốc gia Singapore, gồm 17 nước tham gia như Mỹ, Anh, Australia, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Pháp...

Tân Cao