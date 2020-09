Bé trai vỡ lá lách khi xe máy ngã

TP HCMCậu bé ba tuổi được bố chở trên xe máy, không thắt đai an toàn nên văng ra đường khi xe ngã.

Bác sĩ Lư Quí Trang, khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện quận Thủ Đức sáng 29/9 cho biết bé được đưa vào bệnh viện cấp cứu 10 ngày trước. Lúc ấy bé đau bụng bên trái, quấy khóc nhiều, bác sĩ chẩn đoán bị vỡ lá lách độ ba không gây chảy máu, chảy dịch ổ bụng.

Bác sĩ đánh giá chỉ số sinh tồn của bé ổn định, chưa cần phẫu thuật mà theo dõi, giảm đau, kháng sinh chống nhiễm trùng, tuyệt đối nằm yên trên giường tránh gây chảy máu ổ bụng.

Hiện, bé đáp ứng điều trị, tình trạng chấn thương được kiểm soát tốt, sức khỏe ổn định.

Bé trai phải nằm yên trên giường nhiều ngày để tránh chảy máu lá lách bị vỡ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Mai Hóa, trưởng khoa Ngoại Tổng quát, vỡ lá lách rất nguy hiểm, nếu bệnh nhân chảy máu nhiều sẽ dẫn đến sốc mất máu, không điều trị kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng. Lá lách là một bộ phận quan trọng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, là kho lưu trữ các tế bào bạch cầu và tiểu cầu để cung cấp cho hệ miễn dịch.

"Trường hợp bé, quá trình theo dõi nếu có dấu hiệu chảy máu ổ bụng buộc lòng phải mổ để khâu lại lá lách hoặc cắt bỏ lá lách bị tổn thương", bác sĩ Hóa nói. May mắn suốt 10 ngày theo dõi, bé không bị chảy máu.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi chở trẻ nhỏ trên xe máy phải thắt dây đai an toàn cho bé. Nếu không an toàn, khi không may xảy ra tai nạn giao thông, bé có thể văng xa, chấn thương bụng, gãy chân tay, chấn thương sọ não... thậm chí tử vong.

Thư Anh