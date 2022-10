Bé trai quấy khóc, ọc sữa khi bú do thoát vị bẹn

Khối thoát vị gần 30 mm ở vùng bẹn khiến bé Nguyên 1,5 tháng tuổi quấy khóc, ọc sữa khi bú.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi - Ngoại tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, êkip phẫu thuật thành công cho bé trai Khôi Nguyên bị thoát vị bẹn bẩm sinh ngày 21/10. Một đoạn ruột của bé từ bụng thoát xuống bìu bên phải khiến bé khó chịu khi bú, dẫn đến quấy khóc, ọc sữa. Khối phồng này có thể nhìn rõ bằng mắt thường, cần can thiệp phẫu thuật sớm để tránh biến chứng nguy hiểm như nghẹt, xoắn khối ruột thoát vị, có thể dẫn đến hoại tử ruột, tắc ruột, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng nếu nhập viện trễ.

Theo bác sĩ Trọng, trường hợp bé Nguyên còn nhỏ nhưng khối thoát vị lên xuống ổ bụng - bẹn thường xuyên. Bác sĩ chọn phương pháp mổ hở vì thời gian thực hiện nhanh, chỉ từ 10-15 phút, trẻ sớm hồi tỉnh, bú sữa bình thường, không còn quấy khóc, nôn ói, có thể xuất viện sớm sau mổ một ngày.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng đang phẫu thuật thoát vị bẹn cho bé Khôi Nguyên. Ảnh: Gia Hưng

Thoát vị bẹn ở trẻ em là một trong những biểu hiện của bệnh lý ống phúc tinh mạc, bao gồm: thoát vị bẹn, thủy tinh mạc, nang nước thừng tinh,... Tình trạng này được gọi là thoát vị bẹn gián tiếp, khác với thoát vị bẹn trực tiếp ở những người lớn tuổi (do mắc bệnh mạn tính, thành bụng yếu, các tạng thoát qua vị trí yếu đó). Ở trẻ em, bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở những bé sinh non hoặc dưới 1 tuổi do ống phúc tinh mạc chưa đóng lại hoàn toàn.

Tùy vào bệnh cảnh của mỗi trẻ, phẫu thuật viên sẽ cân nhắc lựa chọn phương pháp mổ hở hay nội soi ổ bụng để đạt kết quả tối ưu. Phẫu thuật nội soi được chọn lựa ở những trẻ nặng cân, thành bụng dày hoặc có thoát vị hai bên. "Tỷ lệ thoát vị bẹn hai bên cùng lúc chiếm 20-30% các trường hợp. Với phương pháp này, vết mổ nhỏ, trẻ ít đau, thẩm mỹ cao, tuy nhiên phải xâm lấn nhiều hơn và thời gian phẫu thuật có thể lâu hơn, tùy vào tay nghề của phẫu thuật viên", bác sĩ Trọng cho hay.

Trong nhiều trường hợp thoát vị bẹn, ruột có thể đi xuống bìu và mắc kẹt ở đó. Nếu để lâu, trẻ có thể gặp hoại tử, tắc ruột, phải cắt bỏ ruột, mở hậu môn nhân tạo, thậm chí sốc nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao. Bên cạnh đó, bé trai có thể gặp tình huống tổn thương bó mạch thừng tinh, ảnh hưởng sự phát triển tinh hoàn, Ở bé gái có nguy cơ thoát vị buồng trứng gây xoắn, hoại tử buồng trứng. Những điều này đều tác động đến khả năng sinh sản của trẻ sau này, thậm chí gây vô sinh.

Bác sĩ Trọng khuyến cáo, bố mẹ nên thường xuyên quan sát biểu hiện của trẻ khi bú hoặc ho nhiều khi mắc bệnh đường hô hấp, vì khi đó khối phồng sẽ xuất hiện rõ ràng hơn nếu trẻ bị thoát vị bẹn.

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi

