Bé trai chào đời với bụng lõm do nội tạng chui lên ngực

TP HCMBé trai chào đời với bụng lõm do dị tật thoát vị hoành trong thai kỳ, ruột non, lách chui lên lồng ngực.

Trước đó, chị Thùy, 28 tuổi, mang thai ở tuần 24, được bác sĩ tại Kiên Giang chẩn đoán thai nhi bị dị tật thoát vị hoành, tiên lượng thai có thể tử vong sau sinh, khuyên chị đến TP HCM để theo dõi thai kỳ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, TP HCM, ngày 16/1, ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết cơ hoành là hàng rào hình vòm nằm giữa khoang ngực và khoang bụng. Cơ này ngăn cách tim, phổi với các cơ quan trong ổ bụng (dạ dày, ruột, lá lách, gan). Thai nhi con chị Thùy có khe hở cơ hoành bên trái khiến ruột non, ruột già, lá lách theo lỗ hở tràn lên khoang lồng ngực, chèn xẹp phổi trái.

Nếu dị tật không được phát hiện trước sinh, trẻ chào đời dễ tử vong do ruột và nội tạng chèn phổi, suy hô hấp, thiểu sản phổi. Thai nhi bị thoát vị hoành bẩm sinh trái đơn thuần, không kèm tật tim bẩm sinh và các bất thường khác, đã được chọc ối xét nghiệm di truyền chưa phát hiện bất thường. Do đó, thai phụ cần được theo dõi thai kỳ để bác sĩ sản phụ khoa phối hợp nhi khoa lên kế hoạch cho bé chào đời an toàn.

Bé trai chào đời ở tuần thai 38, nặng 2,8 kg, trong tình trạng suy hô hấp nặng, chỉ số SPO2 còn 77% (bình thường khoảng 95%), tím tái, thở nhanh, bụng lõm lòng thuyền do nội tạng xô đẩy lên ngực. Bác sĩ phải hồi sức cho trẻ ngay tại phòng mổ, chuyển đến Trung tâm Sơ sinh của bệnh viện thở oxy, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch, chờ ổn định sức khỏe mới phẫu thuật.

Theo BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, nếu phẫu thuật ngay cho bé thì tỷ lệ tử vong rất cao. Nếu để quá lâu không mổ, tiên lượng sống dè dặt do tăng áp phổi kéo dài, nhiễm trùng.

Bác sĩ Trọng (phải) phẫu thuật đưa nội tạng về đúng vị trí cho bệnh nhi. Ảnh: Hữu Dung

4 ngày sau khi bé chào đời, bác sĩ Trọng, trưởng kíp mổ, cùng các đồng nghiệp đưa các cơ quan bụng bị lạc chỗ về đúng vị trí, sau đó khâu phục hồi cơ hoành trong một giờ. Sau mổ, bé thở máy, sức khỏe tiến triển tốt, cai máy thở ngay sau hai ngày hậu phẫu.

Sự phối hợp liên chuyên khoa bao gồm khoa Sản, Sơ sinh, Ngoại Nhi đã giúp chị Thùy giữ thai, sinh con an toàn. Bé được can thiệp sớm sau sinh, thoát nguy kịch, rút ngắn thời gian điều trị.

"May mắn, con trai bình an, cân nặng tăng lên 3 kg", chị Thùy nói, thêm rằng suốt ba tháng qua, từ khi bác sĩ chẩn đoán con bị dị tật nặng, hai vợ chồng cùng bỏ việc tìm cách cứu con.

Bé xuất viện cuối tháng 12/2023, tuy nhiên gia đình vẫn ở lại TP HCM để bé thuận tiện tái khám.

Chị Thùy cho biết trong gia đình chưa có ai sinh con có dị tật bẩm sinh. Trong khi mang thai chị ăn uống lành mạnh, không tiếp xúc hóa chất, mỹ phẩm.

Theo bác sĩ Lụa, thoát vị hoành bẩm sinh có thể do cơ hoành hình thành không đầy đủ trong quá trình tạo phôi thai hoặc liên quan bất thường nhiễm sắc thể, phần lớn thai thoát vị hoành kèm tật tim bẩm sinh. Tỷ lệ thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ khoảng 3/10.000 trường hợp. Bất thường cơ hoành xảy ra ở phía bên trái hoặc phải, tỷ lệ lần lượt 80% và 20%. Dị tật này thường được phát hiện từ tuần thai thứ 20 nhờ siêu âm và đánh giá thêm tiên lượng nhờ chụp MRI thai nhi.

Hiện các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân gây ra dị tật này nên chưa có cách phòng ngừa. Các yếu tố nguy cơ có thể thấy như mẹ nhẹ cân, di truyền, môi trường, dinh dưỡng ... cũng góp phần vào bệnh này. Chẩn đoán trước sinh giúp phát hiện thoát vị hoành, đánh giá mức độ nặng và xác định các bất thường liên quan. Từ đó, bác sĩ theo dõi thai kỳ sát sao, chuẩn bị kế hoạch cho cuộc sinh.

Thai phụ mang thai bị thoát vị hoành bẩm sinh nên chọn bệnh viện có nhiều chuyên khoa phối hợp để sinh con.

Tuệ Diễm - Hữu Dung

* Tên nhân vật đã được thay đổi