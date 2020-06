Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga vẫn nguy kịch

Sau 16 ngày điều trị, bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga vẫn nguy kịch, có hiện tượng kháng kháng sinh, tiên lượng nặng.

Theo bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, hiện bé vẫn thở máy, tình trạng nhiễm trùng huyết chưa được khống chế. Phổi không còn xẹp, không suy gan, suy thận. Nhóm bác sĩ của bệnh viện Xanh Pôn đang phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương nỗ lực cứu sống bé.

Bé trai được bác sĩ đặt tên là Nguyễn Văn An. An vừa ra đời đã bị mẹ bỏ rơi ở hố ga khoảng ba ngày, trong tiết trời nắng nóng 38 độ C. Người dân tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội phát hiện bé vào ngày 8/6, gọi nhân viên y tế tới sơ cứu.

Chính quyền xã đưa bé tới Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây rồi tới Xanh Pôn từ ngày 8/6, đã điều trị được 16 ngày. Bác sĩ cứu được mắt, tai của bé, tuy nhiên do sức khỏe quá yếu nên bé luôn trong tình trạng nguy kịch.

Công an thị xã Sơn Tây đã điều tra và xác định người phụ nữ sinh năm 1989, quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh là mẹ bé. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý.

Chi Lê