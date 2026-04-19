Bé trai 6 tuổi tử vong tại hồ bơi ở TP HCM

Trong lúc chơi đùa tại hồ bơi ở phường Bình Tân, bé trai 6 tuổi bị trượt chân xuống vùng hồ sâu bị ngạt nước, tử vong, chiều 19/4.

Hơn 13h, bé trai được bố dẫn đến hồ bơi trên đường Tân Lân, phường Bình Tân, để tắm. Khu hồ bơi này gồm có hồ dành cho trẻ em dưới một mét và hồ dành cho người lớn sâu hai mét.

Khu vực hồ bơi xảy ra sự việc. Ảnh: Anh Kha

Trong lúc vui chơi, bé cùng bạn sang hồ lớn, không may trượt chân ngã xuống, đuối nước tím tái, ngưng thở. Lực lượng tại chỗ đã cấp cứu, song nạn nhân không qua khỏi, thi thể được đưa về nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Theo nhân chứng, lúc xảy ra sự cố các hồ bơi có đông người. Bố của nạn nhân có thể không chú ý, nên bé đã đi qua khu vực hồ sâu nguy hiểm. Nhà của bé ở gần hồ bơi.

Theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có gần 2.000 trẻ em 5-14 tuổi đuối nước. Cơ quan này đã khuyến cáo các địa phương trang bị kỹ năng an toàn nước cho trẻ em, mở rộng chương trình dạy bơi an toàn trong trường học và cộng đồng, truyền thông nâng cao nhận thức phòng tai nạn.

Đình Văn