Bé trai 10 tuổi bị cắt gần hết hệ tiêu hóa do sai sót y tế

Trung QuốcMột bé trai ở tỉnh Sơn Đông gần như bị cắt bỏ toàn bộ hệ tiêu hóa sau một ca phẫu thuật 14 tiếng, khiến em phải sống bằng dinh dưỡng tĩnh mạch và đối mặt với tương lai bất định.

Theo Red Star News, ngày 26/10/2023, cậu bé Xiao Ye, 10 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân huyện Thành Vũ, tỉnh Sơn Đông, sau khi bị bạn vô tình va vào bụng ở sân trường và cảm thấy đau dữ dội. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u trong bụng Xiao Ye và chỉ định phẫu thuật nội soi, một thủ thuật xâm lấn tối thiểu. Tuy nhiên, khi cậu bé vào phòng mổ lúc giữa trưa, các biến chứng bắt đầu phát sinh, khiến ca phẫu thuật kéo dài đến 14 tiếng.

"Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất cuộc đời tôi", bà Yue, mẹ của Xiao Ye, kể. Theo người mẹ này, bác sĩ liên tục đi ra, yêu cầu gia đình ký nhiều giấy cam kết phẫu thuật khác nhau. "Họ đề cập đến vấn đề xuất huyết, đề nghị mổ hở (mổ phanh bụng) và khăng khăng cần phải cắt bỏ một số nội tạng. Cuối cùng, chúng tôi đã ký 4 giấy cam kết như vậy", bà nhớ lại.

Sau phẫu thuật, Xiao Ye phải sống bằng dinh dưỡng tĩnh mạch. Ảnh: Weibo

Khi vợ chồng bà Yue đề nghị chuyển con lên bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ cho rằng cậu bé không phù hợp để chuyển viện vào thời điểm đó. Sau đó, họ được thông báo về một khối u lớn ở tuyến tụy, bắt buộc phải cắt bỏ cả tuyến tụy và tá tràng. "Ngoài hai cơ quan ấy, bác sĩ còn cắt bỏ một phần ruột non và túi mật. Họ cắt 2/3 dạ dày của con tôi, chỉ để lại 50 cm ruột già", bà Yue kể.

Sau phẫu thuật, Xiao Ye phải sống hoàn toàn bằng dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Cậu bé hiện 12 tuổi, sụt cân và nồng độ bilirubin (sắc tố mật) tăng cao. "Con trai tôi trở nên thu mình và bây giờ rất ít nói. Nó ở cả ngày trên giường bệnh, như thể chỉ đang kéo dài sự tồn tại của mình ở đó", bà Yue chia sẻ.

Tháng 12 năm ngoái, một báo cáo giám định pháp y từ một tổ chức bên thứ ba chỉ ra rằng việc điều trị y tế của bệnh viện có những lỗi nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến tổn hại cho cậu bé. Đến tháng 5, cơ quan Y tế huyện Thành Vũ mở một cuộc điều tra, tiết lộ một loạt sai sót của bệnh viện, gồm cả các thủ tục không đúng quy trình hội chẩn trước phẫu thuật.

Bệnh viện đã bồi thường cho gia đình 200.000 nhân dân tệ (hơn 739 triệu đồng) nhưng theo bà Yue, số tiền này không đủ so với chi phí y tế khổng lồ cần thiết để chăm sóc liên tục cho con trai bà. Trong hai năm qua, bà đã đưa con đi khắp Trung Quốc để tìm cách chữa trị. Các chuyên gia cho biết giải pháp tiềm năng có thể là phẫu thuật cấy ghép các cơ quan đã bị cắt bỏ, mặc dù cơ hội tìm được nội tạng tương thích là rất thấp. Hơn nữa, việc phải dùng thuốc chống thải ghép suốt đời sẽ đặt một gánh nặng tài chính khổng lồ lên gia đình.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cứu con trai mình. Chúng tôi muốn xem camera giám sát và video phẫu thuật hôm đó để tìm ra sự thật, đòi lại công bằng cho con trai tôi", bà Yue nói. "Con tôi thường hỏi: 'Mẹ ơi, con không thể ăn hay uống. Sống như vậy còn ý nghĩa gì nữa?'".

Sự việc này thu hút sự chú ý và đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Phần lớn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với cảnh ngộ của gia đình, nhiều người xót xa khi nhận thấy "tóc người mẹ đã bạc trắng". Họ nghi ngờ bệnh viện chẩn đoán sai, thậm chí còn cáo buộc bệnh viện "cưỡng ép mổ để lấy nội tạng" đem bán.

Tuy nhiên, một vài ý kiến bênh vực bệnh viện, tin rằng cơ sở y tế này "đang bị đổ oan" sau khi đã nỗ lực loại bỏ tế bào ung thư. Về phía chuyên môn, một số bác sĩ phân tích cậu bé khi đó có một khối u ở tuyến tụy, gây biến chứng chảy máu ở nhiều cơ quan, do đó việc điều trị là thực sự cần thiết.

