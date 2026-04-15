Bệ phóng sau ngôi vị số 1 Trung Quốc của Đại học Thanh Hoa

Từ một trường dự bị du học, Đại học Thanh Hoa vươn lên dẫn đầu thế giới về AI và các ngành kỹ thuật, là biểu tượng của sự ưu tú tại Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng năm 2026 của THE và QS, Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University) lần lượt đứng thứ 12 và 17 thế giới. Đây là cơ sở giáo dục duy nhất châu Á lọt vào top 10 toàn cầu ở lĩnh vực Khoa học tự nhiên, ngang ngửa các đại học hàng đầu Mỹ.

Sức mạnh của Thanh Hoa được minh chứng rõ nét nhất qua các chỉ số nghiên cứu. Năm 2025, trường tiếp tục giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng CSRankings, vượt qua các "ông lớn" như Carnegie Mellon hay Stanford về số lượng công bố khoa học tại các hội nghị đầu ngành về Trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống máy tính.

Ngoài AI, Thanh Hoa còn thống trị bảng xếp hạng của US News ở hàng loạt khối ngành mũi nhọn như Kỹ thuật, Khoa học vật liệu và Hóa học.

Sinh viên Đại học Thanh Hoa trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Website trường

Đại học Thanh Hoa ra đời vào năm 1911, là trường dự bị cho các sinh viên được Chính phủ Trung Quốc dự định gửi sang Mỹ du học. Trường thiết lập chương trình đại học bốn năm kể từ năm 1925. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (tháng 10/1949), Thanh Hoa được chuyển đổi thành một viện bách khoa, tập trung vào kỹ thuật và khoa học tự nhiên.

Ngay từ giai đoạn đầu của cải cách đại học tại Trung Quốc vào thập kỷ 80, đây đã là một trong những trường hạt nhân. Thanh Hoa nằm trong nhóm C9, liên minh ưu tú gồm chín đại học nghiên cứu công lập hàng đầu, thường được gọi là "Ivy League" của Trung Quốc.

Cùng với Bắc Đại (Đại học Bắc Kinh), trường thuộc nhóm nhỏ được Bộ Giáo dục Trung Quốc đầu tư ngân sách lớn, qua các chương trình nâng tầm chất lượng, thu hút nhân tài, thúc đẩy hợp tác quốc tế, như Dự án 211, 985 hay Double First Class.

Để bước chân vào Thanh Hoa, học sinh Trung Quốc trải qua một cuộc đua khốc liệt. Với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 0,1%, thí sinh thường phải đạt từ 680 đến hơn 710 điểm trên thang 750 trong kỳ thi đại học toàn quốc (Gaokao).

Tuy nhiên, điều làm nên sức mạnh của Thanh Hoa nằm ở cấu trúc đào tạo tập trung cao độ vào hệ sau đại học - nơi có các nghiên cứu chuyên sâu. Trong số 63.000 sinh viên đang theo học, chỉ 16.000 ở bậc đại học, còn lại là học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, cùng hơn 3.000 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc từng học tập ở đây, trong đó có Chủ tịch Tập Cận Bình - cựu sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học.

Đội ngũ giảng dạy và nhân viên gồm hơn 17.000 người, trong đó có 56 thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và 36 thành viên Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc.

Các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, bao gồm các dự án và quỹ đặc biệt, là nguồn tài trợ chính cho Đại học Thanh Hoa. Chỉ riêng năm 2024, trường đã nhận nguồn tài trợ lên tới hơn 2 tỷ NDT (khoảng 290 triệu USD) cho nghiên cứu. Trường cũng nằm trong nhóm 10 cơ sở giáo dục ở Trung Quốc có ngân sách vượt 5 tỷ USD mỗi năm, theo báo cáo của Trung tâm An ninh và Công nghệ Mới nổi (Mỹ) vào năm 2019.

Nguồn lực này cho phép Thanh Hoa thu hút những nhân tài hàng đầu từ thung lũng Silicon, cũng như khắp nơi trên thế giới. Cùng đó, trường công bố hơn 3.000 nghiên cứu trên tạp chí uy tín, xếp thứ 7 toàn cầu, chỉ tính riêng trong năm 2025, theo thống kê của Nature.

Còn theo bảng xếp hạng QS, các chỉ số về danh tiếng học thuật, số trích dẫn nghiên cứu và uy tín với các doanh nghiệp của đại học này đều đạt gần tuyệt đối (hơn 99/100 điểm).

Thanh Hoa đã thiết lập mạng lưới đối tác với hơn 290 đại học tại 50 quốc gia, khẳng định vị thế một trung tâm tri thức mở, kết nối Trung Quốc với tinh hoa giáo dục toàn cầu.

Ngoài học thuật, Đại học Thanh Hoa còn nổi tiếng với khuôn viên rộng 483 ha giữa thủ đô Bắc Kinh. Tọa lạc trên nền vườn thượng uyển của triều đại nhà Thanh, khuôn viên này có sự giao thoa giữa nét cổ kính truyền thống Trung Hoa với các công trình hiện đại theo phong cách phương Tây. Những ao hồ nhân tạo, sen phủ mặt nước nằm xen kẽ giữa các phòng thí nghiệm tối tân, tạo nên một không gian học thuật vừa thư thái vừa nghiêm cẩn.

Năm 2010, Forbes bình chọn đây là một trong những khuôn viên đại học đẹp nhất thế giới.

Hiện học phí của Đại học Thanh Hoa với sinh viên quốc tế bậc cử nhân phổ biến là 30.000 NDT một năm, tương đương hơn 110 triệu đồng. Mức thu cao nhất là 70.000 NDT với ngành Y khoa.

Khánh Linh (Tổng hợp)