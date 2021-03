Be muốn liên kết taxi truyền thống thêm 20 tỉnh thành

Be Group vừa đưa mục tiêu mở rộng dịch vụ liên kết đặt xe taxi truyền thống qua ứng dụng Be chạm mốc 27 tỉnh thành trong năm nay.

Theo Be Group, đây là kết quả hợp tác với Liên minh Taxi Việt và nền tảng công nghệ điều vận xe trực tuyến EMDDI, vốn đã được thiết lập từ trước. Cụ thể, dịch vụ liên kết đặt xe taxi qua ứng dụng Be (beTaxi) dự kiến mở trộng thêm 20 thị trường mới như Bắc Ninh, Bình Định, Hải Dương, Huế, Cần Thơ... thậm chí cả khu vực hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo ngay năm 2021. Nhìn chung, các địa phương được đặt vào tầm ngắm của Be thường có thế mạnh về du lịch.

Tính đến hết năm ngoái, beTaxi đã có mặt tại 7 tỉnh thành, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Khánh Hòa, TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Chỉ trong năm 2020, ứng dụng này đã kết nối hơn 4.000 taxi truyền thống lên nền tảng. Địa phương đầu tiên triển khai beTaxi trong tháng 3/2021 là Lâm Đồng, thông qua liên kết với Lado Taxi - công ty có hơn 500 xe taxi, lớn nhất thị trường này.

Với dịch vụ beTaxi, khách sẽ không trả tiền theo đồng hồ cố định mà giá cước sẽ được thể hiện cố định ngay trên ứng dụng khi khách đặt dịch vụ. Đây là giá cước đã bao gồm thuế nhưng chưa gồm phụ phí (cầu đường, bến bãi...).

Theo báo cáo từ Công ty nghiên cứu thị trường ABI Research tại Việt Nam (2019, 2020), Be Group hiện vươn lên vị trí số hai và là doanh nghiệp Việt duy nhất trong top 3 những ứng dụng gọi xe phát triển nhất trên thị trường. Vị trí dẫn đầu thuộc về Grab trong khi theo sau Be là Gojek.

Trong top 3 này, Gojek chưa triển khai dịch vụ gọi xe 4 bánh. Cuộc đua liên kết đặt qua xe ứng dụng với taxi truyền thống hiện chỉ có Grab và Be, lần lượt với dịch vụ GrabTaxi và beTaxi. Trong đó, tính đến ngày 25/3, GrabTaxi hiện có mặt ở 41 tỉnh thành. Về mặt hoạt động chung, Be đang có mặt ở 10 tỉnh thành, trong khi Grab là 45 tỉnh thành.

Viễn Thông