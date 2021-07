Bé hai tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe

MỹMột bé gái hai tuổi ở Florida đã tử vong sau khi bị người đưa đón tới trường để quên trên xe ô tô kín suốt 7 tiếng.

Juana Perez-Domingo, 43 tuổi, ở Florida, được trả công 40 USD/tuần để đưa đón em nhỏ tới nhà trẻ, đã bỏ quên bé gái hai tuổi Jocelyn Mendez trong xe suốt 7 tiếng hôm 16/7. Nhiệt độ trong ô tô Perez-Domingo để quên bé Mendez khi đó lên tới 96 độ F (khoảng 35,5 độ C).

Mẹ của bé gái Jocelyn Mendez cầm di ảnh của con hôm 17/7. Ảnh: NY Post.

Theo cảnh sát địa phương, Perez-Domingo, người chưa có giấy phép lái xe, dự định đưa bé Mendez tới nhà trẻ ở Homestead sáng 16/7, nhưng do nhà trẻ chưa mở cửa, cô đã đưa bé gái này về nhà mình.

Sau đó, Perez-Domingo để quên bé gái hai tuổi trên xe ô tô đóng kín cửa suốt 7 tiếng. Tuy nhiên, khi phát hiện ra sự việc, thay vì gọi cấp cứu, Perez-Domingo lại đưa bé gái trả về gia đình. Bé Mendez sau đó được xác nhận đã tử vong liên quan tới nhiệt độ cao.

Juana Perez-Domingo tại đồn cảnh sát hạt Miami-Dade, Florida, Mỹ, hôm 17/7. Ảnh: Cảnh sát Miami-Dade.

Perez-Domingo bị bắt hôm 17/7 và đối mặt cáo buộc ngộ sát. Cảnh sát cho biết đã đề nghị khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của bé gái. Perez-Domingo cũng bị cáo buộc không dùng ghế trẻ em cho bé Mendez.

Một người đàn ông tên Dustin Lee Dennis ở bang Oklahoma năm ngoái cũng bị truy tố hai tội danh giết người cấp độ hai (vô ý hoặc cố ý giết người không suy tính, lên kế hoạch từ trước) vì bỏ quên hai con trên ô tô kín suốt 5 tiếng.

Một cặp trẻ em song sinh hồi tháng 7/2019 cũng thiệt mạng sau khi bị bố để quên trong ô tô suốt 8 giờ tại New York. Số liệu do Ủy ban An toàn Quốc gia Mỹ công bố cùng năm cho thấy trung bình mỗi năm có 38 trẻ em nước này thiệt mạng vì sốc nhiệt khi bị bỏ quên trong ô tô.

Ngọc Ánh (Theo NY Post)