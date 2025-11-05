Bé gái suýt mù do biến chứng viêm xoang

TP HCMSau ba ngày sốt, bé gái 5 tuổi sưng to mắt trái, nhãn cầu lồi khỏi hốc mắt do viêm xoang biến chứng, được bác sĩ mổ khẩn cứu thị lực.

Ngày 5/11, bác sĩ Võ Lê Khánh Hùng, Khoa Mắt và Phẫu thuật Khúc xạ, Bệnh viện FV, cho biết bệnh nhi quốc tịch Trung Quốc sống tại TP HCM, phản xạ đồng tử không còn đáp ứng, dấu hiệu tổn thương rất nặng. Nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến chèn ép dây thần kinh thị giác, thậm chí bé mất hẳn thị lực.

Bác sĩ Võ Lê Khánh Hùng khám cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chụp CT và xét nghiệm cấy dịch cho thấy bé bị áp xe hốc mắt do tụ cầu vàng đa kháng, khởi phát từ bệnh viêm xoang. Ổ nhiễm trùng nằm sát hệ thần kinh trung ương và có thể lan lên màng não, gây viêm não, mất thị lực hoặc tử vong.

Trước diễn tiến nhanh của bệnh, bác sĩ các chuyên khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Nhi và Truyền nhiễm hội chẩn, thống nhất mổ khẩn cấp, bởi nếu chỉ điều trị kháng sinh sẽ lỡ mất "thời gian vàng". Trong một ca áp xe mô mềm hay áp xe hốc mắt, việc dẫn lưu ổ áp xe hoàn toàn là yếu tố sống còn. Nếu không, kháng sinh khó thấm vào vùng nhiễm, khiến điều trị kéo dài mà không hiệu quả.

Êkíp phẫu thuật dẫn lưu ổ áp xe hốc mắt kết hợp nạo xoang trong cùng ngày. Các bác sĩ Mắt khoan thành ngoài ổ mắt, lấy toàn bộ mủ để giải áp, sau đó bác sĩ Tai Mũi Họng nạo toàn bộ xoang sàng hàm bên trái, mở đường thông thoáng giữa xoang và hốc mắt để tránh tái phát.

"Đường dẫn lưu áp xe nằm sát vùng não, chỉ một sơ suất nhỏ có thể gây viêm màng não hoặc tử vong, vì vậy mọi thao tác phải cực kỳ tỉ mỉ", bác sĩ Hùng nói.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca mổ kéo dài gần hai giờ, thành công giải quyết ổ mủ và làm sạch nguồn nhiễm trùng tại xoang. Sau phẫu thuật, bé được điều trị kháng sinh đặc hiệu với phác đồ truyền kéo dài nhằm tăng khả năng thấm vào vùng nhiễm. Vài ngày sau, bé hết sốt, giảm sưng, thị lực dần phục hồi.

TS.BS Võ Công Minh, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, cho biết viêm xoang gây áp xe sâu ở hốc mắt là trường hợp tương đối hiếm, song có thể trở nặng rất nhanh, đe dọa tới thị lực, thậm chí tính mạng. Các triệu chứng diễn ra âm ỉ, thường bị nhầm với các triệu chứng cảm sốt, sổ mũi thông thường. Khi có các dấu hiệu rõ rệt thì bệnh nhi đã rơi vào tình trạng nặng, việc điều trị khó khăn, nhiều nguy cơ.

Bác sĩ khuyến cáo cần đưa đi khám ngay khi trẻ bị viêm mũi, viêm họng nặng, sốt kéo dài, mệt lả hoặc sưng vùng mặt hoặc quanh mắt. Nếu bệnh không cải thiện sau vài ngày, không nên chờ tự khỏi, vì viêm xoang cấp có thể gây nhiều biến chứng nặng hoặc trở thành mạn tính.

Lê Phương