Bé gái nuốt đinh vít dài 2,5 cm

Quảng TrịBé gái 21 tháng tuổi trong lúc chơi đã cầm đinh vít dài khoảng 2,5 cm cho vào miệng và nuốt phải, người mẹ vỗ lưng muốn đẩy ra ngoài nhưng trôi vào sâu hơn.

Ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết kết quả chụp X-quang xác định dị vật nằm trong dạ dày. Nếu không xử lý kịp thời, dị vật có thể gây thủng đường tiêu hóa, xuất huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm.

Đinh vít nằm trong dạ dày bé gái. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu phối hợp với đơn vị Nội soi - Thăm dò chức năng và Gây mê hồi sức đã hội chẩn liên chuyên khoa, tiến hành nội soi cấp cứu dưới gây mê. Sau 30 phút, dị vật được lấy ra an toàn.

Sau can thiệp, bệnh nhi được theo dõi tại Khoa Hồi sức cấp cứu, tình trạng ổn định, xuất viện vào hôm sau.

Đinh vít được lấy ra từ dạ dày bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người thân cho biết, trong lúc đang chơi đùa, cháu bé vô tình nuốt phải đinh vít xoắn, sắc nhọn một đầu. Khi phát hiện sự việc, do hoảng loạn, người mẹ đã vỗ lưng với mong muốn đẩy dị vật ra ngoài nhưng vô tình khiến dị vật trôi sâu hơn. Gia đình sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ khuyến cáo không để trẻ nhỏ chơi với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn như đinh, vít, pin, đồng xu. Người lớn cần luôn quan sát trẻ trong quá trình chơi. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.

Tai nạn hóc dị vật ở trẻ nhỏ có thể xảy ra trong tích tắc nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng nếu xử trí sai cách. Giữ bình tĩnh, sơ cứu đúng và đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời là yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn cho trẻ.

Đắc Thành