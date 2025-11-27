Bé gái nặng bằng lon nước ngọt sống sót sau 153 ngày nuôi lồng kính

MỹChào đời sớm 3 tháng với cân nặng chỉ 340 gram do mẹ bị tiền sản giật, bé Essence Pinkney vượt qua suy hô hấp và hàng loạt biến chứng để xuất viện khỏe mạnh.

Hôm 25/11, People đưa Bệnh viện Nhi đồng Cleveland Clinic (Ohio) tổ chức lễ xuất viện đặc biệt cho bé Essence Pinkney sau 5 tháng điều trị tích cực. Hàng chục nhân viên y tế xếp hàng dọc hành lang vỗ tay chúc mừng bệnh nhi từng được họ tiên lượng vô cùng mong manh. Từ mức cân nặng lúc chào đời chỉ tương đương một lon nước ngọt, hiện Essence đạt gần 2,3 kg và phát triển ổn định.

Bé Essence Pickney được chăm sóc trong NICU của Bệnh viện Nhi đồng Cleveland Clinic. Ảnh: Miya Vidal

Mẹ của bé, Miya Vidal (21 tuổi), mang thai con đầu lòng vào tháng 9 năm ngoái. Trong thai kỳ, bác sĩ chẩn đoán thai nhi chậm phát triển trong tử cung (IUGR). Đến tuần thứ 22, đội ngũ y tế phát hiện nguyên nhân xuất phát từ tình trạng giãn tĩnh mạch rốn, khiến lưu lượng máu và oxy nuôi dưỡng bào thai bị hạn chế nghiêm trọng.

Hai tuần sau khi nhập viện theo dõi, Vidal xuất hiện dấu hiệu tiền sản giật với huyết áp tăng vọt. Các bác sĩ buộc phải mổ cấp cứu vào tháng 2, khi thai nhi còn rất non tháng.

Ngay sau ca mổ, Essence được chuyển thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU). Bác sĩ Mohsen Farghaly, người trực tiếp điều trị, mô tả làn da bệnh nhi lúc đó "mỏng như giấy". Do cơ thể quá nhỏ, mọi thao tác y tế cơ bản đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Suốt 153 ngày, đội ngũ y tế túc trực 24/7 để xử lý các biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp và tràn khí màng phổi.

"Mỗi nhịp tim là một chiến thắng, mỗi gram cân nặng bé tăng được là một thành tựu", bác sĩ Farghaly nói.

Trong suốt thời gian con nằm viện, Vidal và chồng sắp cưới Rufus Pinkney (22 tuổi) thường xuyên túc trực. Họ mượn sách thiếu nhi từ thư viện bệnh viện để đọc, hát ru và bật nhạc cổ điển giúp con thư giãn. "Gia đình tôi đặt niềm tin vào Chúa và liên tục cầu nguyện cho bé", người mẹ chia sẻ.

Hiện, Essence phát triển tốt, bắt đầu bập bẹ và biết cười đùa. Vidal nhận xét con gái có cá tính mạnh mẽ, cảm xúc thay đổi linh hoạt từ vui vẻ sang hờn dỗi rất nhanh.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới vào ngày 25/5/2026. Đây cũng chính là ngày dự sinh ban đầu của Essence, mốc thời gian mang ý nghĩa đặc biệt đánh dấu hành trình kỳ diệu của cả gia đình.

Bé Pinkney chỉ nặng 340 gram lúc mới chào đời. Ảnh: Miya Vidal

Bình Minh (Theo People)