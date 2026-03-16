Bé gái Hàn Quốc bị xô đẩy trong hàng tiện lợi Nhật Bản

Video ghi lại cảnh một phụ nữ dùng túi xô đẩy bé gái Hàn Quốc trong cửa hàng tiện lợi tại Nhật Bản gây ra làn sóng phản ứng và bức xúc trên các nền tảng.

Theo lời kể của bà Choi, du khách Hàn Quốc, sự việc xảy ra vào tháng 7/2024 khi gia đình bà đưa con gái 4 tuổi đi du lịch tại Nagoya. Khi đang đứng xem đồ ăn vặt cùng bố trong cửa hàng tiện lợi, bé gái bất ngờ bị một phụ nữ đi ngang qua dùng túi xô mạnh. Bị đẩy bất ngờ, cô bé tỏ ra hoảng sợ và lập tức chạy về phía mẹ.

"Người phụ nữ đó va vào tôi trước rồi đi qua. Khi con gái tôi tiến lại gần, cô ta cũng dùng túi đẩy con bé", bà Choi nói với truyền thông địa phương.

Người mẹ cho biết gần đây mới đăng tải đoạn video từ chuyến đi sau khi xảy ra vụ việc một bé gái Đài Loan (Trung Quốc) bị đẩy ngã giữa giao lộ Shibuya ở Tokyo. Sau khi video được chia sẻ, một số du khách Hàn Quốc từng đến Nhật Bản cũng kể lại những trải nghiệm tương tự.

Thêm bé gái bị xô đẩy ở cửa hàng tiện lợi Nhật Bản gây phẫn nộ Người phụ nữ cố tình đẩy bé gái Hàn Quốc trong cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản. Video: The Korea Herald.

Bà Choi cho biết mình nhận được nhiều tin nhắn xin lỗi từ người dùng Nhật Bản. "Thật đáng tiếc khi tất cả người Nhật đều bị chỉ trích chỉ vì hành động thiếu ý thức của một vài cá nhân", bà nói.

Hành vi trong video được cho là tương tự các trường hợp liên quan đến hiện tượng "butsukari otoko" tại Nhật Bản, thuật ngữ chỉ những người cố tình va chạm với người đi đường rồi nhanh chóng rời đi. Nạn nhân trong các vụ việc này thường là phụ nữ hoặc trẻ em.

Hiện tượng này bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2018 sau khi xuất hiện video ghi cảnh một người đàn ông cố tình lao vào nhiều phụ nữ tại ga Shinjuku - nơi có lưu lượng hành khách lớn nhất thế giới.

Du khách tại phố Takeshita ở khu mua sắm Harajuku, Tokyo, Nhật Bản, tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Một số vụ việc tương tự cũng được ghi nhận quanh ga Tamachi ở Tokyo, trong đó có trường hợp một phụ nữ bị va chạm mạnh đến mức gãy xương sườn. Sau đó, khu vực ra vào nhà ga phải bố trí các làn đi bộ được phân cách bằng cọc chắn để kiểm soát dòng người.

Theo khảo sát của tờ The Guardian năm 2024 với khoảng 21.000 người, 14% cho biết từng là nạn nhân của hành vi "butsukari", 6% từng chứng kiến sự việc và 5% cho biết vừa từng bị tấn công vừa từng chứng kiến.

Các chuyên gia cho rằng hiện tượng này có thể liên quan đến áp lực xã hội và những biến đổi trong quan hệ mới tại Nhật Bản. Một số người cố tình va vào người khác như cách trút bỏ sự bức bối nhưng khó bị xử lý do hành vi diễn ra nhanh trong đám đông.

Sự bùng nổ du lịch cũng khiến vấn đề thêm phức tạp khi hàng đoàn du khách đổ xô đến các địa điểm sầm uất ở Tokyo, Kyoto hay Osaka để quay phim, chụp ảnh. Sau vụ việc ở ngã tư Shibuya, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo lập tức phát cảnh báo, khuyên công dân giữ khoảng cách an toàn ở nơi đông người và tránh dùng điện thoại khi đi bộ.

Tuấn Anh (Theo The Guardian, The Korea Herald)