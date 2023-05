Bé gái 8 tuổi đột quỵ

Phú ThọSau khi tắm, bé gái 8 tuổi đột nhiên co giật, không thể tự mặc quần áo, vào bệnh viện cấp cứu bác sĩ chẩn đoán đột quỵ.

Ngày 5/5, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, cho biết khi cháu được sơ cứu ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán nhồi máu não nhân bèo trái không rõ nguyên nhân, liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên phải. Bé vốn khỏe mạnh, đi học và sinh hoạt bình thường.

Sau 9 ngày điều trị tại viện Nhi Trung ương, bé được chuyển về Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, tập phục hồi chức năng. Lúc này, bé còn méo miệng, nói chưa tròn tiếng, nửa người bên phải yếu, đi lại cần sự trợ giúp, không thể tự đánh răng, rửa mặt, buộc tóc. Bé cầm nắm đồ vật nhỏ rất khó, không thể viết chữ.

Tập phục hồi chức năng vận động, 10 ngày sau bé hồi phục tốt, miệng hết méo, ăn uống không rơi vãi, có thể tự đi lại và dùng tay bên phải đánh răng, rửa mặt, tự mặc quần áo, viết được chữ to.

Hình ảnh chụp tình trạng nhồi máu não của bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đột quỵ xảy ra khi sự lưu thông của máu ở não bị tắc nghẽn, làm chết những tế bào não ngay tại vùng bị tắc, còn những tế bào não ở vùng kế cận sẽ bị giảm lượng máu đến nuôi chúng. Mức độ nghiêm trọng của đột quỵ tùy thuộc vào diện tích vùng não bị tổn thương và thời gian tế bào não không được cung cấp máu đầy đủ.

Bác sĩ nhận định nhiều người cho rằng đột quỵ là bệnh của người lớn, tuy nhiên thực tế trẻ em hoặc người trẻ tuổi vẫn bị. Đột quỵ não có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, ngày càng trẻ hóa và để lại nhiều di chứng nặng nề. Trong đó, phổ biến là rối loạn vận động như liệt, không thể đi lại; rối loạn về nhận thức, giao tiếp, sinh hoạt, khó vận động hay ăn uống.

Người lớn đột quỵ thường có các dấu hiệu ban đầu điển hình dễ nhận biết như miệng méo, nói ngọng, yếu liệt chân tay. Còn ở trẻ em, dấu hiệu ban đầu khá mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường như co giật, mất ý thức ngắn, hành động vụng về. Một số dấu hiệu khác như trẻ đột ngột than đau đầu dữ dội hay quấy khóc liên tục kèm theo nôn ói, co giật mất ý thức, miệng méo lệch sang bên khi trẻ ăn, uống hay khóc. Trẻ cầm nắm không được như bình thường, đi lê một bên chân hay có những tiếng kêu lạ trong đầu, dễ bị tím tái khi gắng sức.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi phát hiện dấu hiệu bất thường của con nên đưa ngay đến bệnh viện để được cấp cứu và xử trí kịp thời trong thời gian vàng.

Thúy Quỳnh