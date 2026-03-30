Bé gái 7 tuổi người Canada bị ICE bắt giam cùng mẹ

Một phụ nữ Canada cho hay cô cùng con gái 7 tuổi bị đặc vụ ICE bắt giam, dù tuyên bố cô có giấy phép lao động hợp lệ và đã kết hôn với công dân Mỹ.​

Gia đình Tania Warner, 47 tuổi, bị chặn xe tại một trạm kiểm soát của lực lượng biên phòng Mỹ khi đang lái xe về nhà sau một buổi tiệc tại Raymondville, bang Texas ngày 14/3. Các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sau đó dẫn Tania và con gái 7 tuổi đi lấy vân tay rồi bắt giữ họ.

Tania là người gốc Canada, kết hôn với Edward Warner, công dân Mỹ, rồi đưa con gái mắc chứng tự kỷ chuyển từ bang British Columbia của Canada tới sinh sống ở Kingsville, bang Texas từ năm 2021.

Edward nói với truyền thông Canada tuần trước rằng các đặc vụ ICE cho biết vợ anh "ở quá hạn thị thực", dù anh đã cung cấp bản sao giấy phép làm việc tại Mỹ của vợ, được cấp từ năm ngoái, với hạn sử dụng đến ngày 8/6/2030.

Đặc vụ ICE trong các chiến dịch truy quét thường không bắt giữ trẻ em, mà trao cho bố mẹ hoặc người giám hộ chăm sóc. Hiện chưa rõ lý do ICE không trao con gái của Tania cho Edward. Chính sách của ICE cũng nhấn mạnh họ không nhắm vào trẻ em hoặc các trường học.

Tania Warner và con gái 7 tuổi Ayla Warner. Ảnh: Guardian

Ban đầu, hai mẹ con bị giữ tại trung tâm xử lý Rio Grande Valley ở McAllen, bang Texas, rồi bị chuyển đến giam ở cơ sở Dilley vài ngày sau đó. Cơ sở này chuyên giam giữ các gia đình bị bắt vì vấn đề di trú, và đã nhiều lần bị chỉ trích vì điều kiện vô nhân đạo.

Chia sẻ với Guardian qua điện thoại từ cơ sở Dilley, Tania mô tả cô và con gái bị đối xử "tồi tệ" ngay từ đầu. Sau khi bị giữ khoảng năm tiếng rưỡi tại trạm kiểm soát, họ bị đưa tới cơ sở Rio Grande Valley, nơi "tất cả mọi người đều bị còng tay, kể cả trẻ em".

Tại đây, họ phải ngủ trên sàn, chỉ có những tấm đệm dày khoảng 5 cm, và đèn luôn bật suốt 24 giờ. Các nhân viên không cho Tania gọi luật sư, đồng thời liên tục gây sức ép buộc cô ký vào giấy tờ đồng ý "tự nguyện rời khỏi Mỹ".

"Chiến thuật của họ là đe dọa, đối xử khắc nghiệt đến mức khiến bạn tự chấp nhận rời đi", Tania cáo buộc, cho biết cô và gia đình đã nhiều lần khẳng định cả nhà đều có đầy đủ giấy tờ để sinh sống và làm việc tại Mỹ, nhưng bị phớt lờ.

Edward Warner trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Canada. Ảnh: CTV News

"Cuộc sống của tôi ở đây, cùng chồng tôi. Tôi yêu anh ấy. Tôi không muốn rời đi. Nhưng những gì xảy ra khiến tôi có cái nhìn vô cùng tồi tệ về nước Mỹ", cô nói.

Trong thời gian bị tạm giữ, Ayla, con gái vợ chồng Warner, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, kết bạn với những đứa trẻ khác, song cũng "chỉ muốn được về nhà", theo Tania. Tuy nhiên, cô bé bị nổi mẩn kéo dài và được cho dùng thuốc Benadryl.

Luật sư của gia đình đang làm thủ tục để xin thả hai mẹ con sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 15.000 USD. ICE chưa bình luận về các thông tin do gia đình Warner đưa ra.

Amelia Boultbee, nghị sĩ bang British Columbia, đang vận động chính phủ Canada can thiệp bằng ngoại giao và pháp lý để giúp hai mẹ con được tự do, nhưng cho biết hướng xử lý của Ottawa chưa rõ ràng.

"Trường hợp gia đình người Canada bị giam tại Mỹ là gần như chưa có tiền lệ. Không có một khuôn mẫu rõ ràng để tham khảo, về mặt ngoại giao hay pháp lý", bà Boultbee giải thích. Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì lý do bảo mật thông tin cá nhân.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ICE đang đẩy mạnh các chiến dịch truy quét và trục xuất gắt gao trên toàn nước Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong dư luận nước này.

Hồi tháng 1, đặc vụ ICE từng bắt một cậu bé 5 tuổi cùng với người cha nhập cư tại Minnesota, gây phản ứng dữ dội trong dư luận Mỹ. Sau khi hứng chỉ trích, ICE đã trả tự do cho hai cha con.

Đức Trung (Theo Guardian, AP, National Post)