Bcons Center City phát triển không gian sống tích hợp phía Đông TP HCM

Bcons Center City là dự án nhà ở tích hợp, cung cấp không gian sống, làm việc và sinh hoạt trong cấu trúc quy hoạch đồng bộ tại khu Đông TP HCM.

Dự án có quy mô hơn 3 ha, định hướng phát triển theo mô hình "Live - Work - Enjoy", sống - làm việc - thư giãn. Bcons Center City cung cấp không gian ở, kiến tạo môi trường sống tích hợp, nơi các chức năng sinh hoạt, làm việc và trải nghiệm được tổ chức trong chỉnh thể thống nhất.

Phối cảnh dự án Bcons Center City. Ảnh: Bcons

Điểm đáng chú ý nằm ở cấu trúc tiện ích và khả năng cộng hưởng hệ sinh thái. Nội khu dự án được phát triển với hơn 74 hạng mục tiện ích cao cấp, trải rộng từ không gian xanh, vận động, thư giãn đến các khu vực tương tác cộng đồng.

Cư dân ở đây còn kết nối được 135 hạng mục tiện ích của các dự án lân cận do cùng chủ đầu tư phát triển, đưa tổng quy mô tiện ích mở rộng lên hàng trăm hạng mục, tạo thành hệ sinh thái sống có độ hoàn thiện cao. Đặc biệt, sự hiện diện của hai trung tâm thương mại cùng hai tòa tháp văn phòng góp phần hình thành nhịp sống sôi động, nơi cư dân có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu ở, làm việc và tiêu dùng ngay trong phạm vi bán kính ngắn.

Phối cảnh không gian làm việc tại Bcons Center City. Ảnh: Bcons

Theo đại diện chủ đầu tư, dự án có tiềm năng tăng trưởng giá trị nhờ tiến độ hoàn thiện hạ tầng, nhu cầu an cư, lưu trú cao từ sinh viên sau tốt nghiệp, giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước. Điều này mang lại lợi nhuận ổn định lẫn gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Bcons Center City triển khai trong bối cảnh khu vực quanh Đại học Quốc gia TP.HCM đang có nhiều thay đổi về cấu trúc dân cư và nhu cầu nhà ở. Sự hình thành khu vực gắn với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và làm việc không chỉ thu hút lực lượng học tập ngắn hạn, còn tạo ra nhóm cư dân có xu hướng gắn bó lâu dài. Điều này kéo theo sự điều chỉnh trong cách đánh giá giá trị bất động sản, khi các yếu tố như thời gian di chuyển, khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và mức độ vận hành ổn định ngày càng được chú trọng.

Chủ đầu tư đánh giá, từ đó, thị trường ghi nhận sự khác biệt giữa các loại hình sản phẩm. Những dự án đơn lẻ, thiếu liên kết chức năng dần bộc lộ hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gắn với công việc. Ngược lại, các dự án được quy hoạch đồng bộ, tích hợp không gian ở, làm việc và dịch vụ phù hợp hơn với nhóm cư dân gồm giảng viên, chuyên gia, người lao động có trình độ. Trong bối cảnh này, Bcons Center City được triển khai như dự án bổ sung cho khu vực đang hình thành hệ sinh thái sống và làm việc.

Hạ tầng quanh dự án Bcons Center City. Ảnh: Bcons

Song song với diễn biến của thị trường, TPHCM cũng điều chỉnh cách tiếp cận trong phát triển đô thị. Nếu trước đây hạ tầng và quỹ đất là yếu tố trọng tâm, thì hiện nay vai trò của con người, các hoạt động học tập, nghiên cứu, đổi mới ngày càng được đặt lên rõ hơn. Kinh nghiệm từ một số khu vực phát triển trên thế giới cho thấy, việc tập trung nguồn lực đào tạo và nghiên cứu có thể tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn. Khu vực Đại học Quốc gia TP HCM đang định hướng theo hướng này khi gắn với các hoạt động đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu.

Những thay đổi gần đây cho thấy định hướng đã chuyển sang giai đoạn triển khai. Hạ tầng giao thông đầu tư đồng bộ hơn, với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cùng các trục kết nối như Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A và quốc lộ 1K. Các yếu tố này góp phần cải thiện khả năng kết nối và rút ngắn thời gian di chuyển trong khu vực. Đồng thời, công tác chuẩn bị quỹ đất và giải phóng mặt bằng được thúc đẩy, tạo điều kiện cho việc hình thành khu vực phát triển tập trung quanh Đại học Quốc gia.

Trong bối cảnh đó, các dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực và vận hành ổn định có xu hướng chiếm ưu thế. Bcons Center City đóng vai trò là nguồn cung nhà ở, tham gia vào cấu trúc phát triển chung của khu vực đang hình thành, nơi giá trị được tích lũy theo quá trình phát triển của cộng đồng cư dân và hạ tầng xung quanh.

Hoàng Đan