Bayer hỗ trợ nông dân ảnh hưởng bởi Covid-19

Tập đoàn Bayer triển khai dự án "Better Farms, Better Lives" nhằm hỗ trợ nông dân gặp khó khăn do Covid-19 khu vực châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.